أكد محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا أهمية تجهيز مقرات للإيواء في مختلف مناطق الكويت تهيئة للحالات الطارئة او الأزمات الطبيعية او غيرها لا سمح الله وتتطلب منا جميعا العمل على توفير مثل هذه المراكز وتجهيزها بمختلف المعدات والوسائل التي تتطلبها.

جاء كلام المهنا خلال ترؤسه اجتماعا للجان الفرعية للدفاع المدني بحضور ممثلي الجهات الحكومية في وزارات الداخلية، الأشغال، التجارة، الصناعة، الإعلام، المواصلات، التربية، الصحة، البلدية، الادارة العامة للإطفاء، الدفاع المدني وبعض مختاري مناطق محافظة العاصمة.

وكشف المهنا عن تشكيل لجنة مصغرة تمثل فريق عمل من الجهات الحكومية المختصة لهذا الشأن مهمتها متابعة وتقييم ما تتوصل اليه الجهات المشاركة ووضع الية عمل تكفل السير بخطى متقدمة باتجاه تحقيق الأهداف الطموحة، مشيرا الى أن الكويت كانت سباقة منذ خمسينيات القرن الماضي حينما قامت كل من وزارتي التربية والداخلية بتشكيل مقار ايواء من المدارس آنذاك لمعالجة هذه الحالات.

من جهته اكد جمال الفودري ـ مدير عام الدفاع المدني بالإنابة إلى أهمية تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية لمقار الإيواء واعداد جدول زمني لفترة اسبوع لمعاينة مقار الإيواء واعداد كشف بأسماء المنسقين الدائمين للجهات الحكومية وبديل عنه مع اعتماد الخطة العامة لمقار الإيواء ومخاطبة الدفاع المدني والتنسيق معه في هذا الشأن.

بدورها أعربت د.فاطمة العسومي ـ مدير منطقة العاصمة الصحية عن استعداد الوزارة لتأمين عيادة في كل مقر ايواء مجهزة بجميع المعدات الطبية اللازمة.

وأبدى مدير فرع بلدية العاصمة عمار العمار استعداد البلدية وجاهزيتها للمساهمه في تجهيز مقار الإيواء واتخاذ الاجراءات اللازمة لنظافتها.

من جهته شدد مدير إدارة الأخبار والبرامج السياسية التلفزيونية العربية عادل العازمي على أهمية دور الإعلام في نقل الخبر للمواطنين لإعطائهم خارطة طريق للكشف عن كل ما يلزمهم اتجاه مقار الإيواء مطالبا بتشكيل لجنة اعلامية تكون مهمتها ايصال المعلومات بمهنية للجمهور واتباع التعليمات اللازمة في هذا الشأن.

وحول دور وزارة الداخلية في تأمين مقار الإيواء شدد مدير عام مديرية امن محافظة العاصمة بالوكالة العقيد ناصر العدواني على أهمية دور رجال الأمن في هذه الحالات للحفاظ على الأرواح والممتلكات وضرورة توفير التغطية الأمنية.

كما اعرب ممثلي الجهات الحكومية الأخرى من الأشغال والمواصلات والتربية والدفاع المدني والجمعيات التعاونية عن استعداد وزاراتهم لتقديم كل تلزمه مقار الإيواء من مستلزمات اللازمة. والتعاون مع اللجان المشكلة لسرعة التنفيذ.

وفي الختام توجه المحافظ بالشكر لجميع السادة الحضور لما أبدوه من تجاوب وجهود آملا أن تكون هذه اللقاءات لبنة تؤسس لتحقيق الأهداف المرجوة.