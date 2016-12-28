أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني، منصور الهاشمي، اليوم الأربعاء، ان حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية على الرغم من وجود ضباب خفيف، مبينا أن الرؤية الأفقية ‏تتحسن تدريجيا.

وأضاف الهاشمي أن مدى الرؤية الحالية يتراوح من 2000 إلى 2800 متر وان حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الكويت لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح ما بين 300 متر إلى 500 متر وذلك حسب طراز الطائرة.

وتمر البلاد حاليا بموجة من الضباب ما تسببت في انخفاض بالرؤية الأفقية في بعض من مناطق دولة الكويت.