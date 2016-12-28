أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، د.هلال الساير، اليوم الأربعاء، أن الجمعية أطلقت من مدينة (غازي عنتاب) جنوب شرق تركيا 20 شاحنة عن طريق معبر باب الهوى السوري محملة بمساعدات إنسانية لإغاثة النازحين السوريين من شرق مدينة حلب.

واكد الساير دعم الشعب الكويتي لأشقائه النازحين السوريين من حلب الذين تضرروا جراء الأحداث الأخيرة ،مشددا على أن الشعب الكويتي لن يدخر جهداً في توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية للمتضررين السوريين لاسيما في ظل الطقس القاسي الذي تشهده بلادهم.

وأشار إلى أن الحملة الإغاثية تأتي في إطار سعي الجمعية الدائم غلى تخفيف معاناة النازحين السوريين ومساعدتهم من أجل التغلب على الظروف الصعبة التي يعانونها، مضيفا أن هذه القافلة تأتي امتدادا لحملة إغاثة النازحين من حلب التي أطلقتها الجمعية تحت شعار (صرخة حلب).

وأكد أن الحملة مستمرة في ضوء حاجة النازحين الماسة للمساعدة ومد يد العون لهم ما يستدعي تضافر الجهود والعمل على توفير بعض احتياجاتهم الضرورية كالمواد الغذائية والبطانيات والملابس الشتوية.

وأوضح الساير أن الجمعية وبدعم المحسنين ومن خلال تعاونها مع شركائها نفذت العديد من القوافل الإغاثية والدعوية لصالح النازحين من مدينة حلب.

وكان فريق ميداني من جمعية الهلال الاحمر الكويتي وصل يوم الجمعة الماضي الى (غازي عنتاب) للمساهمة في جهود الاغاثة للنازحين السوريين من مدينة حلب والعمل على توزيع مواد اغاثية متنوعة على النازحين.

وضم الفريق الكويتي رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الى تركيا الدكتور مساعد العنزي ومدير العلاقات العامة والاعلام بالجمعية خالد الزيد.