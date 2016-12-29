ناشد الداعية الإسلامي الشيخ د.ناظم المسباح الحكومات والشعوب العربية والإسلامية بضرورة تبني خطة ممنهجة ومدروسة لنصرة الشعب السوري بكل الوسائل الشرعية المتاحة والممكنة والوقوف بجانبه في هذه المحنة التي يمر بها، مؤكدا الوجوب الشرعي لإغاثة المنكوبين واللاجئين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ في الداخل والخارج الذين علا صوتهم وصراخهم عبر وسائل الإعلام طلبا للعون والنصرة من إخوانهم في الدين لاسيما مع دخول فصل الشتاء، مذكرا بقوله تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) وقوله ﷺ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»، مثمنا دعوة خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ حملة شعبية في كل أرجاء السعودية لإغاثة الشعب السوري.



وثمن جهود العديد من وسائل الإعلام الكويتية في دعم القضية السورية، مناشدا كل وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية مضاعفة جهودها لدعم الشعب السوري سواء في سبل إغاثته أو على مستوى مطالبه المشروعة، مشيدا في الوقت نفسه بمواقف نواب مجلس الأمة الذين يتبنون قضية نصرة الشعب السوري، لافتا إلى جهود الجمعيات الخيرية الكويتية في إغاثة الشعب السوري.



وأكد أهمية أن يتبنى المدافعون عن القضية السورية والشعب السوري طرحا متوازنا يصب في مصلحة الشعب السوري ومطالبه المشروعة وفي الوقت نفسه لا يضر الكويت ومصالحها وشعبها.