أعلن بيت الزكاة استمراره في تنفيذ مشروع التبرعات العينية لتوفير العيش الكريم لهذه الأسر على مدار العام، وتطوير خدمات المشروع بما يحقق اكبر فائدة للمستفيدين منه، وذلك في إطار قيامه بدوره الحيوي في توفير الأمن الغذائي والاستهلاكي والأجهزة المنزلية للأسر المستحقة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس قسم الاستقبال والصرف في بيت الزكاة محمد الشمري إن البيت انتهى من التصور الخاص بخدمة توصيل الأجهزة الكهربائية والمنزلية لمنازل الأسر المستحقة، وهي خدمة جديدة ينوي البيت تنفيذها عما قريب ضمن خطة تطوير مشروع التبرعات العينية بالتنسيق بين إدارة المشاريع والهيئات المحلية المنفذة للمشروع وإدارة الخدمات العامة وإدارة الخدمة الاجتماعية.



وأشار إلى أبرز إنجازات مشروع التبرعات العينية، وأكد أن البيت أنفق على المشروع في شهر نوفمبر الماضي 200.000 دينار واستفاد منه نحو 6 آلاف أسرة، مضيفا أن المشروع يقوم بإمداد الأسر التابعة لبيت الزكاة بالمواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، إلى جانب بعض الأجهزة المنزلية والكهربائية، للتيسير عليها وتقديم كل ما يلزم لسد حاجتها لمساعدتها على تجاوز الصعوبات الحياتية والمعيشية.



وأوضح الشمري أن المساعدات المقدمة الشهر الماضي بلغت نحو 156 طنا من المواد الغذائية الأساسية و12 ألف قطعة ملابس، و68 جهازا كهربائيا منزليا و1730 بطانية، لافتا إلى أن المشروع تسلم تبرعات بمبلغ 62000 دينار، وفرت نحو 100 طن مواد غذائية متنوعة و1000 بطانية و848 قطعة ملابس.

وأكد أن صرف المواد الغذائية والاستهلاكية والأجهزة يكون من خلال مركز التبرعات العينية بالسالمية طوال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس على فترتين (الصباحية من 8:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا)، و(المسائية من 4:00 مساء إلى 6:00 مساء)، بحضور صاحب البطاقة أو الموكل عنه أو أحد أفراد الأسرة المدونين بها، في الموعد المحدد بالبطاقة.



ودعا الشمري في ختام تصريحه إلى التبرع لدعم المشروع من خلال قنوات التبرع المتنوعة التي يوفرها البيت أو عبر موقع بيت الزكاة الإلكتروني zakathouse.org.kw، كما يمكنهم التواصل مع المختصين بخدمات المتبرعين من خلال الواتساب 94443366.