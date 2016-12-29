بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أقام معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية وبالتعاون مع مركز فصحى للاستشارات اللغوية، وبحضور كوكبة من أساتذة الجامعة ومحبي العربية وآدابها أمسية أدبية بعنوان «الشعر العربي: آفاق إنسانية»، استهل رئيس قسم الفصول الدراسية بمعهد كامز محمد ضياء الدين الأمسية بالترحيب بالحاضرين وفي مقدمتهم العلماء المكرمين، د.عبداللطيف الخطيب، ود.محمد الطيان، والأديب الفاضل مبارك الهاجري، ومدير عام لجنة التعريف بالإسلام م.عبدالعزيز الدعيج.

وتم عرض مصور عن أنشطة معهد كامز ودوراته، تلته كلمة مدير المعهد عثمان الثويني الذي بين دور الريادي الذي يقوم به المعهد في نشر اللغة العربية والعناية بها منذ سنوات، اعقبه عرض أخر عن أنشطة ودورات مركز فصحى ثم كلمة مدير المركز د.آمال العواد والتي عبرت من خلالها عن رؤية المركز وطموحه.



وأثرى الشيخ طلال العامر الحفل بمحاضرة تحت عنوان «المدائح ‏النبوية في الشعر الكويتي» اقتطف فيها زهرات من كتابه الذي حمل العنوان ذاته، ثم ألقى د. إيهاب النجدي محاضرة بعنوان «صورة الآخر في الشعر العربي» حدد فيها جوانب وأبعاد صورة الآخر في شعرنا العربي، من بعد إنساني، واجتماعي، واقتصادي وغير ذلك.

وسر الحاضرون بفقرة تكريم السادة علماء العربية الذين قدموا الغالي والنفيس في خدمتها، وقد ألقى أ.د.محمد حسان الطيان كلمة موجزة عن المكرمين، بين فيها حبه العميق لهذه اللغة الخالدة، وواجبنا تجاه لغتنا الشريفة وما تواجهه من تحديات، واختتم المشرف العام على مركز فصحى د. محمد الكنز الأمسية بشكر المحاضرين وتقديم درع تذكارية لكل منهما.