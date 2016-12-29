ليلى الشافعي

صرح حسين العنزي (مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة والإعلام) أن جمعية المنابر القرآنية لا تألو جهدا في تيسير طرق التبرع والدفع لعملائها الكرام ومتبرعيها الأعزاء. وفي هذا الإطار تم مؤخرا توقيع عقد شراكة تعاون استراتيجية مع شركة (سويفتل انترناشيونال) لتفعيل خدمات التبرع وحلول الدفع الإلكتروني من خلال خدمة Pronto Pay ووقع الاتفاق عن الشركة أ. حسين الوزان، وعن جمعية المنابر القرآنية أ. أحمد عطية الباطني (رئيس مجلس الإدارة).

وأضاف العنزي: أصبح بالإمكان ـ من خلال تطبيق «Pronto Pay» ـ المساهمة في دعم المشاريع القرآنية التي تقيمها جمعية المنابر القرآنية المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي الأندرويد والـ IOS بالإضافة إلى إمكانية التبرع من خلال أجهزة «Pronto Pay» المنتشرة في الأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات.

وأشار العنزي إلى ان «المنابر القرآنية» هي أول جمعية قرآنية تدرج في هذه الأجهزة والتطبيقات الذكية، مبينا أن ما تقدمه من خلال هذه الخدمات الإلكترونية ما هو إلا استكمال للعمل الخيري الدؤوب في بلد الخير والعطاء.

وأوضح العنزي: أن جهود المنابر لن تتوقف عند هذا الحد بفضل الله ثم بدعم المحسنين والمحسنات، حيث إننا نعمل حاليا على إنجاز موقعنا الإلكتروني وتطبيقاتنا الذكية، وفق أحدث الأنظمة والمواصفات التقنية، وسيتيح الموقع الإلكتروني للجمعية قنوات جديدة للتبرع.

وذكر العنزي: أن هذه الخدمات الإلكترونية تواكب ما يشهده العالم من تطور مذهل في حلول الدفع الإلكتروني، مثمنا في الوقت ذاته دعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء لأعمال وأنشطة ومشاريع الجمعية، والتي بفضل الله صارت تؤتي أكلها وأينعت ثمارها في سبيل خلق جيل قرآني يتحلى بالسلوك القويم، ليكون لبنة صالحة في مجتمعه، وداعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.