قال الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بوزارة الدولة لشؤون الشباب مشعل السبيعي، ان جائزة الكويت للتميز والابداع الشبابي في نسختها الثانية التي تنظمها الوزارة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشباب، ما هي إلا ترجمة لإستراتيجية وزارة الدولة لشؤون الشباب، والتي تهدف إلى دعم الشباب المبدع وتشجيعهم في تقديم الأفضل لذاته ولمجتمعه، مؤكدا على حرص الوزارة بإيجاد المساحة التنافسية للشباب المبدعين في مختلف المجالات.



وأضاف السبيعي في تصريح صحافي أن الفائزين العشرة في المجالات المختلفة في النسخة الأولى حظوا بشرف مقابلة وتكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ما يؤكد إيمان سموه والدولة بالقدرات الشبابية وتعزيز دورهم المجتمعي كي يساهموا في دفع عجلة التنمية ورفع اسم البلاد في شتى المجالات، داعيا الشباب الكويتي الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و34 عاما إلى تقديم اعمالهم الإبداعية والمتميزة التي تساهم بفاعلية في تنمية المجتمع في أحد مجالات الجائزة وهي: ريادة الأعمال والتعليم والإعلام والثقافة والفنون والآداب والعمل التطوعي والعلوم والتكنولوجيا والرياضة وتعزيز الصحة العمارة والتخطيط العمراني والإسكان والعلوم الشرعية، مشيرا إلى تخصيص مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار لكل فائز، لافتا الى ان التسجيل مفتوح حتى 6 يناير المقبل عبر موقع الوزارة الإلكتروني www.youth.gov.kw وذكر ان شروط الجائزة هي ان يكون المتقدم كويتي الجنسية، بالإضافة إلى تقديم السيرة الذاتية وصورة البطاقة المدنية وصورة شخصية، وان تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للتقديم والمشاركة، كما لا يحق للفائز بإحدى الجوائز التقدم في المجال نفسه مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ نيل الجائزة سابقا، وأيضا تقديم ما يفيد ملكية المرشح للعمل، وتقديم ما يؤيد ذلك معتمدا من الإدارة المختصة بمكتبة الكويت الوطنية أو أي جهة رسمية مختصة بذلك إن أمكن، كذلك لا يجوز المشاركة في أكثر من مجال، وعلى أن تقتصر المشاركة في المجال على عمل واحد فقط.