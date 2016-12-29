عبدالرحمن: 1600 كادر سوداني استفادوا من دورات المعهد العربي للتخطيط خلال العامين الماضيين





أسامة دياب

هنأ سفير السودان لدى الكويت محيي الدين سالم، صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار والسلام للأمتين العربية والإسلامية، مشيدا بعمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال سالم خلال حفل العشاء الذي أقامه بمنزله في منطقة الزهراء على شرف الإعلاميين السوادنيين المشاركين في دورة تعزيز الميزانية بالمعهد العربي للتخطيط أول من أمس، ان الكويت تمنحنا دائما إشراقات وومضات تبعث على الأمل بالمستقبل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، ومنها افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي يعد احد الصروح الثقافية العملاقة ليس فقط في الكويت بل على مستوى العالم بأثره، لافتا الى ان الشعب الكويتي قدم المثل والقدوة في الديموقراطية من خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة وهذه شهادة حق لا بد ان تقال، كما تم تشكيل الحكومة في أجواء سياسية هادئة واحدث تلك الومضات جلسة مجلس الامة التي عقدت لمناقشة الاوضاع في حلب وعبرت عن مشاعر الوطن العربي كله، علاوة على ان الكويت بلد الإنسانية وأميرها «قائد الانسانية» فلهم منا جميعا كل التقدير والاحترام.

وثمن دور المعهد العربي للتخطيط وقيادييه وعلى رأسهم د.بدر مال الله الذي نكن له كل الاحترام والتقدير على جهوده الكبير في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية على مستوى الوطن العربي، ولاسيما السودان التي شهدت تأسيس مرصد تنموي في ولاية كردفان الكبرى وهو انجاز كبير، مشيرا الى ان «العربي للتخطيط» معهد العرب جميعا والسودان من الدول المؤسسة له.

من جانبه، شكر منسق مشروع تعزيز الموازنة العامة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني مكي ميرغني المعهد العربي للتخطيط على المبادرة الطيبة وعقد دورة تدريبية تضم 11 إعلاميا سودانيا من مختلف الوسائل، مشيرا الى ان هناك اهتماما من قبل المشاركين في الدورة بتعزيز قدرات تنفيذ وانجاز الموازنة العامة، كما يوجد اهتمام بالاجهزة الرقابية على الموازنة ومنها المجلس الوطني (البرلمان)، وديوان المراجعة القومي والاجهزة الاعلامية الحكومية كونها تقدم المعلومات والبيانات المطلوبة عن الميزانية للجمهور.

وذكر ميرغني انه تم تدريب 7000 كادر بالقطاع الحكومي في 4 محافظات داخل السودان منهم إعلاميون متخصصون في المجال الاقتصادي بالتعاون مع المجلس القومي للصحافة والاعلام، مؤكدا ان دورة تعزيز الميزانية التي شارك فيها الاعلاميون السوادنيون في المعهد العربي للتخطيط كانت مثمرة واستفاد منها المشاركون، اصبحوا مؤهلين لأداء المهام المنوطة بهم عند عودتهم الى السودان.

بدوره، قال المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية فيصل عبدالرحمن لقد استفاد من الدورات التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط ما يقارب 1600 كادر سوداني خلال العامين الماضيين سواء في برامج تدريبية في السودان أو في الكويت ليس هذا فحسب بل قدم المعهد دراسات إستراتيجية متعددة في مجالات اعداد الخارطة الاستثمارية وإدارة الدين العام في السودان وفي المجالات الاستثمارية الاخرى بما ينعكس بالايجاب على أداء الاقتصاد الوطني في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا الى ان المعهد يشهد نقلة نوعية في الاداء من خلال الكفاءات العلمية الموجودة والإمكانات بصفة عامة وقد حصل على العديد من الجوائز العالمية في الجودة والأداء.