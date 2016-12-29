ليلى الشافعي

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية شرق التعاونية بالإنابة ثامر بن علي عن تأسفــه بسبب تقديــم رئيس مجلس إدارة الجمعية شيمـة العنزي استقالتهــا من مجلس الإدارة خصوصا مع قرب انعقاد الجمعية العمومية وذلك لوجـود بعض المشــاكل التي تواجه الجمعية في الوقت الحالي وتعرقل سير العمل بالجمعية، لافتا إلى أن مسؤولية أي مشاكل تواجه الجمعيات التعاونيــة تقع على عاتق رئيــس مجلــس الإدارة بصفتـه الممثــل القانوني للجمعية.

وأضاف أن أهـم المشــاكل التي تواجـه جمعيـة شرق التعاونية تتمثل في عدم موافقـة البلديــة على مخطط الجمعية ممــا أدى إلى إخلاء العديد من المحلات المستثمرة لعدم وجود ترخيص لها، إضافة إلى وجود خلل في نظام الحاسب الآلي مما تسبب في عدم إمكانية إصدار شيكات الموردين والمساهمين ولابد من سرعة استبدال النظام بالكامل، كما توجد مشكلة في فرع الغاز بسبب عدم شراء الرافعة الشوكية مما يكلف الجمعية 3000 دينار شهريا بالإضافـة إلى وجــود خلل في أجهــزة البصمة للموظفين ومع تراكم تلك المشاكل وضيق الوقت وقرب انعقاد الجمعية العمومية يأمل بن علي بسرعة استجابة وزارة الشؤون بالموافقة على اعتماد توقيعه لدى الجهات المختصة حتى يتمكن من معالجة تلك المشاكل في أسرع وقت ممكن ويكون عند حسن ظن المساهمين معلنا عن تخوفه في حال تأخر اعتماد توقيعه توقف توريد الشركات للسوق المركزي مما سيكون له اثر سلبي على مساهمي الجمعية وروادها في توفير احتياجاتهم اليومية.