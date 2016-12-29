سميرة عمر: المعهد سيواصل أبحاثه في مجال استزراع الأسماك وتربيتها وتطوير ما يمتلكه من تقنيات فنية

دارين العلي

أعلن مدير إدارة الرقابة البحرية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مرزوق العازمي عن أن الهيئة وبالتعاون مع المعهد بصدد إطلاق مشروع إثراء المخزون الطبيعي للأسماك في المياه الإقليمية الكويتية، وذلك بإطلاق مليون و300 ألف اصبعية من يوافع الشعم والسبيطي والهامور في المياه الإقليمية الكويتية بعد اختيار الموقع وفقا لدراسات، لافتا إلى أن المشروع سيستمر ثلاثة أعوام وبتكلفة تبلغ مليونا و600 ألف دينار.

كلام العازمي جاء في كلمة له بالنيابة عن المدير العام م.فيصل الحساوي، في الحفل الذي نظمه معهد الكويت للأبحاث العلمية لاختتام فعاليات الحملة الثانية لإثراء المخزون السمكي لعام 2016، وهي الحملة الثانية التي ينظمها المعهد في هذا الاتجاه للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون مع جهات وطنية مختلفة.



وقال العازمي ان هذا المشروع سيتم إدراجه في خطة التنمية لعام ٢٠١٨- ٢٠١٩ ويعتبر نواة لإعادة تأهيل مخازن الأسماك المستنزفة نتيجة الصيد الجائر والتلوث.

هذا، وكانت مدير عام المعهد د.سميرة السيد عمر قد أكدت في كلمة لها ان اهتمام المعهد بهذا الشأن يأتي في وقت تتناقص فيه إمدادات العالم من الأسماك نتيجة النمو السكاني المتزايد وتواصل الصيد الجائر للأسماك والتلوث البيئي.

وأضافت ان معهد الكويت للأبحاث له دور استراتيجي في تعزيز الأمن الغذائي للكويت من خلال إثراء المخزون السمكي في المياه الإقليمية بإطلاق نحو 165 ألفا من صغار الأسماك من أنواع الهامور والسبيطي والشعوم بالمياه الإقليمية، حيث استمرت هذه الحملة نحو 3 أشهر بدءا من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، واشتملت الحملة على ثلاث مراحل.

وأشارت إلى أن مشروع إثراء المخزون السمكي بـ 165 ألف سمكة من نوع الهامور والسبيطي والشعم هو عملية رمزية تهدف أيضا إلى لفت انتباه أصحاب القرار وأصدقاء البيئة ومن يهمهم إعادة الثروات الطبيعية، مؤكدة ان المعهد سيواصل أبحاثه في مجال استزراع الأسماك وتربيتها وتطوير ما يمتلكه من تقنيات فنية لتفريخ الأسماك البحرية بإشراف مجموعة من الباحثين والمتخصصين.



ولفتت إلى أن كل ما ينقص المعهد في هذا الاتجاه هو القرار التنفيذي والدعم اللوجستي والمادي المستمر لإثراء المخزون السمكي في المياه الإقليمية، إذ ان الوصول إلى الثمار المرجوة من نجاح عملية الإطلاق يتطلب تكرار ذلك لعدة أعوام، مناشدة جميع المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أن تهتم بدعم مشروع إطلاق الأسماك في المياه الإقليمية للسنوات القادمة لتحقيق مردودها المنشود.



وفي كلمة لرئيس فريق العلاقات العامة والإعلام بشركة البترول الوطنية الكويتية بالوكالة خالد العنزي، ألقاها بالنيابة عن الرئيس التنفيذي غازي المطيري، أعرب عن فخر الشركة بمشاركة المعهد هذا التوجه، لافتا الى انه لم يكن لهذا المشروع أن يتم من دون تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والأفراد.