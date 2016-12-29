عبدالحي: الدورات تتناسب مع كل إدارة من إدارات البنك

ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تطوير كوادره مهنيا، أتم بنك الكويت الدولي مؤخرا خطته التدريبية لبرامج المصرفية الإسلامية للعام 2016.

وقد بلغ عدد دورات المصرفية الإسلامية 16 دورة تدريبية، تم عقد أربع دورات منها في أساسيات العمل المصرفي الإسلامي ومنتجاته، وثلاث دورات في برنامج المصرفي المحترف للمصرفية الإسلامية، ودورتين تدريبيتين في المنتجات المتطورة في المصارف الإسلامية، ودورة تدريبية لبرنامج صناديق الاستثمار الإسلامي، ودورة لبرنامج صكوك الاستثمار الإسلامي، ودورة أخرى لبرنامج أسواق المال وأساليب التلاعب والحلول الشرعية، ودورتين في الإجارة وتطبيقاتها المصرفية، ودورة في برنامج مخاطر التمويل والاستثمار الإسلامي والحلول الشرعية، إلى جانب دورة في إدارة السيولة والمخاطر في المصارف الإسلامية.

وفي تصريح خاص بهذه الدورات، قال المراقب الشرعي في بنك الكويت الدولي، د.هشام عبدالحي ان عدد المتدربين الذين اجتازوا هذه الدورات بلغ 244 مشاركا من موظفي الدولي، مضيفا انه تم تقديم برنامج «إدارة السيولة والمخاطر في المصارف الإسلامية» الذي حضره 11 متدربا من الوفد المصرفي التونسي، ودورتين في مبادئ الاقتصاد والمصرفية الإسلامية لعشرين طالبا من المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضح عبدالحي ان هذه الدورات تعتبر مجموعة من البرامج المتكاملة التي يتم تنفيذها على مراحل متتالية وفق خطة منهجية تتناسب مع كل إدارة من إدارات البنك،