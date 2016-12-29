دارين العلي

نبه الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء يوسف العجيل المواطنين من عواقب مخالفة القانون الخاص بايصال التيار الكهـربائي، داعيا إياهم إلى مراجعتها وأخذ الموافقات اللازمة قبل عمليات الهدم والبناء حتـى لا يعرضـوا أنفسهـم إلـى مخالفات تصل إلى تحـويلهـم الى النيابة بتهمة السرقة.

وقال العجيل في تصريح صحافي إن «فريق الضبطيات القضائية اكتشف نوعا جديدا من حالات السرقة يقوم فيه أصحابه بمخالفة قانون ايصال التيار أثناء هدم عماراتهم، حيث لا يقوم هؤلاء المخالفون بتقديم طلب لوزارة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي كما هو متبع في إجراءات الوزارة، وإنما يقومون بتحويل مسار الكيبل أثناء عملية الهدم وإعادته مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي بعد اكتمال البنيان، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون».

وأوضح العجيل ان هذا النوع الجديد من السرقات يظن أصحابه أنهم أفلتوا من دفع الرسوم المقررة للبلدية ووزارة الكهرباء والماء، مبينا ان أحمال البنيان الجديد بالتأكيد تختلف عن القديم ومن الوارد جدا حدوث مشاكل كهربائية تجعلهم يراجعون الوزارة رغما عنهم لتصحيح وضعهم، فيتم اكتشاف السرقة، وهذا حصل مع أكثر من حالة.

وبيّن ان الوزارة كثفت من جولات فرق الضبطية القضائية لرصد مثل هذه الحالات التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الشبكة الكهربائية.

وشدد على ان الوزارة لـن تتهاون مع أصحاب هذه المخالفـات وستقوم بإحالتهم فورا على النيابة العامة للتحقيق معهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.