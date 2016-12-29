عادل الشنان

صرح نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص احمد الهداب بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت برفع الاولوية التاريخية للتخصيص على مشروع جنوب المطلاع الاسكاني حتى تاريخ 30/06/2013 وما قبل والذي يحتوي على قسائم حكومية بمساحة 400م2 على المخطط، لافتة الى انه على المواطنين المتقدمين بطلبات سكن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والراغبين في التخصيص من المشمولين بهذا الاعلان، مراجعة صالة الخدمة الاسكانية بمبنى المؤسسة (جنوب السرة) الدور الارضي أو الفروع التابعة للمؤسسة في الحكومة مول بمنطقة الجهراء أو جابر العلي وجليب الشيوخ أثناء الدوام الرسمي وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2017/01/03.

تمهيدا للنظر في التخصيص لهم مصطحبين معهم شهادة راتب حديثة (إذا كان المتقدم بطلب يعمل بالقطاع الخاص، أو متقاعدا أو لا يعمل فعليه إحضار شهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تفيد اشتراكه بها وإحضار شهادات دراسية للأبناء بالدرجات للعام الدراسي الحالي، بالإضافة الى المستندات الاخرى المطلوبة).

من جهة اخرى، قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس بإجراء القرعة على الدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N1) والتي تشتمل على (307) قسائم بمساحة 400م.