أبدى رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني استغرابه من الإجراءات التي يقوم بها الأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة بإجبار الموظفين على توقيع عقود جديدة مجحفة لا تضمن لهم الأمن والاستقرار الوظيفي، بل ذهبت لإنهاء عقود البعض منهم كنوع من وسائل الضغط لتمرير هذه العقود التي لم تحظ بموافقة الجهات المعنية من ديوان الخدمة المدنية أو الفتوى والتشريع، بل انها لم تحظ أيضا بموافقة مجلس إدارة نقطة الارتباط.

وطالب القحطاني وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بصفته رئيس مجلس إدارة النقطة بوقف هذا الأمر مع بداية عهده في تولي الوزارة وحفظ حقوق العاملين ضد أي تعسف يمارس عليهم بشكل خاص وعلى العمالة الوطنية الكويتية بأي موقع بشكل عام.

وتساءل القحطاني: هل يعقل تسليم مشاريع مليارية لمسؤولة لغة انجليزية بناء على تعليمات وتخصيص من قبل رئيس الأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة؟ في ظل افتقار الأمانة للخبرات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور الفني لمشاريع مهمة بهذه الضخامة والتكلفة المليارية التي تتطلب وجود مختصين ومستشارين تسند لهم هذه المهام لإدارتها بالشكل السليم حفاظا على مقدرات البلد.

واستنكر القحطاني أيضا الصرف غير المسبوق للمزايا المالية الممنوحة في ظل سياسة الترشيد والإنفاق لعدد من الموظفين في ظل عدم وجود الرقابة الكافية على المشاريع المطلوبة وتكاليف الانتقال غير المبرر من المقر السابق لنقطة الارتباط إلى المقر الحالي.

واعلن القحطاني كامل تضامنه مع موظفي نقطة الارتباط، مطالبا وزير النفط بسرعة تدخله، مؤكدا أن حقوق المواطنين خط أحمر لا نقبل المساس بها في أي موقع كان.