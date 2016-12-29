الياسين: المؤتمر يعزّز قيم الولاء والوفاء للكويت وينشر معاني الوسطية والوطنية

الجوعان: الحاجة ماسّة اليوم إلى التماسك والترابط

آلاء خليفة

تحت رعاية وحضور رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي، انطلق المؤتمر الوطني الرابع عشر «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي»، والذي أقيم مساء امس الاول في مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي برعاية إعلامية رسمية من جريدة «الأنباء» بحضور رئيس المؤتمر المحامي يوسف عبدالعزيز الياسين وعدد من المهتمين وأسر وعائلات الشخصيات المكرمة في المؤتمر بالإضافة إلى الشخصيات المتميزة التي تم تكريمها في فقرة «محور تجربة نجاح».

بدأ المؤتمر بكلمة ألقاها عريف المؤتمر بندر السبيعي، ثم تحدث رئيس لجنة الإشراف العليا للمؤتمر المحامي يوسف الياسين كلمة مؤكدا خلالها ان رسالة المؤتمر تشدو بها أعماقنا معلنة الوطنية أصالة الآباء وامتداد الأجيال، والتي أجدها لحنا وطنيا متناغما مع شعار مؤتمرنا الوطني «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي» والذي اقتبسناه فيضًا من قبسات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث يقول سموه: إن الكويت هي الوطن والوجود والبقاء والاستمرار، وعلينا أن نكون قلبا واحداً في السراء والضراء، مؤكدا انها دعوة للمجتمع الكويتي على ان نكون على قلب رجل واحد وحث المجتمع على نبذ القبلية والطائفية والحزبية ودعوة المجتمع الكويتي على ان ننصهر في جسد واحد.

وأضاف: انني اتوجه لأبناء بلدنا الحبيبة الكويت بالدعوة إلى ان يستمسكوا جميعا براية قيمنا وأصالتنا المشهودة ولتشاركوا معا في بوتقة الحوار الهادف البناء أسوة واقتداء بنبينا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، فها هو ديننا الإسلامي السمح يعلي ويبجل من شأن الحوار، فلا فرق بين وطنية هذا وذاك، فكل في محبة وطنه سواء ولا نرتاب في ذلك.

ووجه الياسين رسالة للنواب قائلا: إخواني النواب إذا كنا ندعوكم بحسن النوايا وطيبها فإننا ندعوكم كونكم ثلة من رجالات الكويت جميعكم مقدر ولكم دور وطني مخلص فلتتآلفوا في حوار وطني، ولتجعلوا شعاركم هو رسالة المؤتمر الوطني «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي».

واضاف: عليكم بالشباب والأجيال المقبلة، استمعوا اليهم، حاوروهم، تناقشوا معهم وجادلوهم وتعرفوا على اسلوب تفكيرهم وافكارهم، ولنا في صاحب السمو الأمير الأسوة عندما أصل سموه لقيمة كويتية عظيمة وهي حسن الإنصات للاخرين خاصة الشباب والأجيال المقبلة، وما مؤتمر الكويت ببعيد عنا عندما وقفت الكويت لتحاور الشباب وتسمع منهم وتستمع لهم بإصغاء.

من جانبها، قالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان: ان المؤتمر يطل علينا العام الحالي بحلة جديدة تزدان بمنارات كويتية من نساء ورجال بلدنا الحبيبة الكويت الذين قدموا خلال مسيرتهم أعمالا يشهد لها التاريخ المليء بذكراهم العطرة.

ووجهت الجوعان رسالة إلى المسؤولين لحفظ توازن هذا المجتمع الطيب العربي المسلم الإنساني بعطائه الديبلوماسي في تعامله مع العالم اجمع، مضيفة اننا نلتقي ونحن نعيش في دوامة صراع من حولنا ونشهد مدنا تسقط واطفالا تموت وارملة تصرخ ورجلا تائها واسرة مشردة، نحن في الكويت ليس ببعيدين عن هذا الصراع المدمر بل على العكس فهو قريب واليوم ننتقل ونحن نكرم منارات عرفت المسؤولية الوطنية وعشقت الكويت واهلها وقدمت الروح والمال ولم تغرهم المناصب ولم يجعلوا المصلحة الخاصة فوق مصلحة الوطن فاليوم يعج وطني بالمتناقضات المكروهة.

واضافت: تأتي دعوة صاحب السمو لأعضاء مجلس الأمة كرسالة قوية، لافتة إلى انها دعوة وطنية مسؤولة بكل ابعادها واعتراف واضح بان المنطقة ملتهبة ولا مكان للسجال والجدل العقيم ونقل الصراعات إلى الكويت فلسنا أميركا وروسيا كما قال سموه، ولنحتفظ بعلاقاتنا الدولية مع الجميع وعلى النواب ان يبتعدوا عن الخطاب الطائفي وان يراعوا اننا في محيط ساخن، مشددة على ان الحاجة ماسة اليوم إلى التماسك والترابط ومن دون ذلك يتشرذم المجتمع ويصبح الوطن نهيبة ومن السهل الانقضاض عليه حيث يتربص بنا الكثير لتصبح فريسة من السهل التهامها.

مكرمون في المؤتمر

1- الشيخ علي صباح السالم الصباح

2- العم / محمد صالح يوسف بهبهاني

3- الفريق د.محمد محسن العفاسي

4- النوخذة فهد مضحي المضحي

5- العم فلاح مبارك الحجرف

6- العم عبدالعزيز يوسف العدساني

7- العم يوسف خالد المخلد

8- النوخذة حسن بن علي الربيعة

9- المحامية سعاد عبدالله الجاسم

10 - الفنان أحمد عبدالله الصالح

«محور تجربة نجاح»

تم تكريم نخبة وطنية في المؤتمر تحت عنوان «محور تجربة نجاح» وهم:

1. الإعلامية أنيسة محمد جعفر (ماما أنيسة).

2. البطل الأولمبي الرامي فهيد الديحاني.

3. البطل الأولمبي الرامي عبدالله طرقي الرشيدي.

4. وكيل اول ضابط متقاعد محمد بلال منصور.

5. رائدة العمل الإنساني معالي سعود العسعوسي.

6. بطل أبطال العالم لمبارزة ذوي الإعاقة طارق محمد القلاف.