العنزي: منافذ تسويقية مجانية لأصحاب المشاريع الشبابية

ثامر السليم

أكد الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الجديد والخدمات الإعلامية في وزارة الإعلام يوسف مصطفى ان الملتقى الثالث لاستثمار الطاقات الشبابية الوطنية دليل على أننا بالفعل امام نهضة تنموية مستقبلية تقوم على الطاقات الشبابية من خلال تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا الى ان وزارة الاعلام تمد يد العون للشباب وتحرص على ان تكون اول المبادرين والداعمين والحاضنين لهؤلاء الشباب من أصحاب الأفكار والمشاريع الذين يريدون ان يبدعوا عبر تلك الأفكار الخلاقة.



وأضاف مصطفى في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح ملتقى «استثمار وتطوير الطاقات الشبابية الوطنية» الثالث الذي اقامته مجموعة «نرتقي» التطوعية في المكتبة الوطنية صباح امس، ان الاعلام الجديد أصبح ذا رسالة وتأثير قد يوازي الاعلام المرئي ان لم يتفوق عليه في عامل السرعة والوقت، مشيرا الى ان الوزارة حريصة على تعزيز دور الشباب وتوجيه الطاقات الشبابية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم اعلاميا وتقنيا، وتتبنى افكار الشباب الابداعية خصوصا في قطاع الاعلام الجديد والخدمات الانتاجية.



وذكر ان الوزارة حريصة على نقل مثل تلك الأنشطة والفعاليات عبر حساباتها الرسمية، مؤكدا تقديم الدعم للملتقى وغيره من الملتقيات التي تسعى إلى تحقيق مثل هذه الاهداف.

من جانبه، قال مدير إدارة دعم المشاريع الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة م.فارس العنزي: نؤمن بالشباب القادر على دخول سوق العمل والإمساك بزمام الأمور والتصدي للتحديات بقوة وصرامة، ونفتخر بأمثال هؤلاء الشباب المشاركين في الملتقى.

وتابع العنزي: اننا في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة نعلن عن دعم المشاركين في هذا الملتقى بإيجاد منافذ تسويقية ومجانية من دون رسوم للراغبين من أصحاب المشاريع الشبابية في الجهات التي نشارك ونوجد فيها، لافتا الى ان دعم الشباب لا يتوقف على الدعم المادي والتمويلي فقط، فهم يحتاجون للتوجيه والتدريب والتشجيع بقدر احتياجهم للمال واكثر وهذا ما نمد لهم به يد العون من خلال تنظيم دورات تدريبية مجانية لتثقيفهم في ريادة الأعمال على مستوى العام.

بدوره، قال المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبد الجليل، انه انطلاقا من الدور الذي تقوم به المكتبة الوطنية في احتضان الأنشطة الشبابية الهادفة فإنها حرصت على استضافة الملتقى الذي تقيمه مجموعة «نرتقي» التطوعية، مؤكدا دعم جهود الشباب الكويتي والدفع باتجاه توفير البيئة الحاضنة لمشاريعهم وإبداعاتهم وعطاءاتهم التي تبرهن على أن الشباب الكويتي مبدع وخلاق متى ما أتيحت له الفرص وحظي بالدعم والتشجيع.



ولفت الى إن مكتبة الكويت الوطنية تبذل جهودا كبيرة في تكريس العلم والثقافة والحفاظ على التاريخ الكويتي والإسلامي، مشيرا إلى قيام المكتبة بعدد من الفعاليات والأنشطة بالإضافة الي رعايتها العديد من الملتقيات والندوات والمحاضرات الثقافية والتاريخية.

أما رئيسة مجموعة «نرتقي» التطوعية د.سعاد الزيد، فأوضحت أن الملتقى يهدف إلى إبراز طاقات الشباب وإمكانياتهم في عدة مجالات التي تحمل طابع شبابي بحت، لافتة الي ان الملتقى الثالث يحتضن طاقات شبابية مختلفة والكويت تملك طاقات ومواهب كثيرة تحتاج الى رعاية من مؤسسات الدولة، وهذا ما نسعى إليه خلال هذا الملتقى وهو تحقيق جميع الطموحات ودعم الشباب.

وأكدت الزيد أنه يجب ان يكون هناك تركيز على استقطاب الطاقات الشبابية وتوجيهها بأفضل السبل واستغلال هذه الطاقات لبناء الوطن، وهذا يعمل على تنفيس هذه الطاقات بشكل بناء، ويعمل على الحد من أشكال العنف والجريمة بين طائفة الشباب على مختلف فئاتها العمرية، ويراعى تسليط الضوء على الطاقات الشبابية المتميزة، وتبنيها والعمل على تنميتها وتوجيهها، وذلك بالتنسيق مع جهات ومؤسسات الدولة المختلفة، مشيرة الى عدم اغفال دور الأسرة في دعم طاقات الشباب وترسيخ القيم المجتمعية البناءة.

من ناحيته، قال المنسق العام لمجموعة «نرتقي» التطوعية د.حمد الرشيد ان الحضارات والامم نهضت وصنعت وتقدمت بسواعد وطموحات شبابها وبفكر ورؤية قادتها ذوي الخبرة والحكمة والكفاءة، مؤكدا ضرورة تبني الافكار ودعم القدرات الشبابية وتثقيف مبادئهم وآرائهم قبل تجاوز المرحلة العمرية التي هم فيها.



وثمن للجهات المشاركة في الملتقى تقديمهم للدعم المعنوي والمادي وتوفير فرص المشاركة في المشاريع الشبابية والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والتطوعية لشغل الشباب فيما ينفعهم ويعود بالفائدة على الوطن، متمنيا من وزارات الدولة المختلفة الارتقاء بالشباب والوصول بهم الى بر الامان.