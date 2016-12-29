وقع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع حكومة سلطنة عمان اتفاقيتي قرض بقيمة

110 ملايين دينار لتمويل عدد من المشاريع التنموية في قطاعي المياه والطرق في السلطنة. وذكرت وزارة المالية العمانية في بيان أن الاتفاقيتين وقع عليهما نيابة عن حكومة السلطنة وزير الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي كما وقعها نيابة عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رئيس مجلس إدارة الصندوق عبداللطيف يوسف الحمد.

وأضاف البيان أن قيمة الاتفاقية الأولى 50 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروعي طريق «بركاء - نخل» بمحافظة جنوب الباطنة والبالغ طوله 39 كيلومترا بالإضافة إلى طرق خدمية يبلغ مجموع أطوالها نحو 27 كيلومترا وطريق طاقة - مرباط بمحافظة ظفار والبالغ طوله نحو 36 كيلومترا بالإضافة الى طرق خدمية يبلغ مجموع أطوالها نحو 18 كيلومترا.

وأشار البيان الى ان المشروعين يهدفان إلى تطوير خدمات النقل البري على المحاور الرئيسية في شبكة الطرق واستيعاب حركة النقل المتزايدة عليها وتقليل نسبة الحوادث المرورية والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يمر بها الطريقان.

ولفت البيان الى ان قيمة الاتفاقية الثانية تبلغ 60 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروعي نقل المياه من محطة «الغبرة» الى «السيب» وخطوط نقل المياه من محطة «بركاء» الى محافظة الداخلية.

وأوضح ان المشروعين يهدفان إلى مواجهة العجز الحالي في مياه الشرب وتلبية الاحتياجات المستقبلية المتنامية من خلال مد خط أنابيب وتقوية الخط القائم لنقل المياه التي ستوفرها محطة «بركاء» الى جميع ولايات محافظة الداخلية وتوفير المياه الصالحة للشرب للعديد من المشاريع الصناعية والسياحية والسكنية والمرافق العامة القائمة وقيد الإنشاء.