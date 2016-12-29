حنان عبد المعبود

في حدث للمرة الاولى عالميا نشر اول بحث عن العلاجات المقترحة لمرضى بارنكسن «الشلل الرعاش» خلال الصيام في مجلة جاما للأعصاب والتي تصدر بالولايات المتحدة الأميركية.

وجاء البحث الذي قدمه رئيس قسم أمراض الجهاز العصبي في مستشفى ابن سينا الاستشاري د.جاسم الهاشل عن المريض الذي يتناول خلال فترة النهار من ٤ الى ٥ جرعات علاجية وخلال شهر رمضان يصر المريض على الصوم فيحدث خلل بالنظام الدوائي.

وقال الهاشل في تصريح خاص لـ«الأنباء» تم وضع خطة علاجية للمريض الذي يصوم والادوية المقترحة للاستخدام لتخفف عليه، وكذلك كيفية عودته لادويته بعد انقضاء فترة الصيام، ولفت الى ان هذا البحث ينشر للمرة الاولى عالميا.