بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن ارساء مناقصة ايجار سيارات للوزارة على احدى الشركات المتقدمة لتوريد 342 سيارة من انواع مختلفة بقيمة 3.9 ملايين دينار، لمدة 3 سنوات ابتداء من العام الجديد.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان «الوزارة بعد ان درست باستفاضة العطاءات المقدمة من عدد من الشركات لتوريد 342 سيارة ايجار للوزارة ارست عملية التوريد على الشركة التي قدمت أقل اسعار»، مبينا ان «قيمة العقد 3.9 ملايين دينار لمدة 3 أعوام ابتداء من العام 2017».

واوضح ان «هناك عددا من الملاحظات فـي الـعـقـد تتفاوض الوزارة عليها الآن مع الشركـة مثـل عــقود الصــيانة، وخلافه».

إلى ذلك فازت شركة «اوتوماك» للسيارات بعقد توريد 60 سيارة ايجار للهيئة العامة للقوى العاملة بمبلغ ٦٠٠ الف دينار ولمدة ٣ سنوات.