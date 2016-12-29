- الوفد شكر «الأنباء» على دعمها المستمر لأنشطة الاتحاد
استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق وفدا من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية
ضم كلا من أمين الصندوق سالم مبارك الهاجري ورئيس اللجنة الإعلامية أحمد ناصر النصرالله ورئيس لجنة المستجدين عبدالعزيز خالد الشطي ومشعل العبدالغفور، وذلك بحضور مستشار رئيس التحرير الزميل حسام فتحي ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني
وخلال اللقاء تم التطرق إلى سبل دعم التعاون الإعلامي بين جريدة «الأنباء» واتحاد طلبة أميركا.
كما قدم الوفد الزائر الشكر لـ «الأنباء» ولرئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق لرعاية المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين للاتحاد الـذي عقد في نوفمبر الماضـي فـي مدينة سان فرانـسـيـسـكـو.