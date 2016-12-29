غازي عنتاب (تركيا) - كونا

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير ان الجمعية اطلقت من مدينة (غازي عنتاب) جنوب شرقي تركيا 20 شاحنة عن طريق معبر باب الهوى السوري محملة بمساعدات إنسانية لإغاثة النازحين السوريين من شرق مدينة حلب.

واكد الساير في تصريح دعم الشعب الكويتي لأشقائه النازحين السوريين من حلب الذين تضرروا جراء الاحداث الأخيرة، مشددا على ان الشعب الكويتي لن يدخر جهدا في توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية للمتضررين السوريين لاسيما في ظل الطقس القاسي الذي تشهده بلادهم.

وأشار الى ان الحملة الاغاثية تأتي في إطار سعي الجمعية الدائم الى تخفيف معاناة النازحين السوريين ومساعدتهم من أجل التغلب على الظروف الصعبة التي يعانونها مضيفا ان هذه القافلة تأتي امتدادا لحملة إغاثة النازحين من حلب التي أطلقتها الجمعية تحت شعار (صرخة حلب).

وأكد الساير ان الحملة مستمرة في ضوء حاجة النازحين الماسة للمساعدة ومد يد العون لهم ما يستدعي تضافر الجهود والعمل على توفير بعض احتياجاتهم الضرورية كالمواد الغذائية والبطانيات والملابس الشتوية.

وأوضح الساير أن الجمعية وبدعم المحسنين ومن خلال تعاونها مع شركائها نفذت العديد من القوافل الإغاثية والدعوية لصالح النازحين من مدينة حلب.