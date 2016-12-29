غازي عنتاب (تركيا) ـ كونا:

تفقّد الفريق الميداني لجمعية الهلال الأحمر الى تركيا برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية د.هلال الساير، مخيمات النازحين من شرق مدينة حلب في ريف ادلب وتقديم المساعدات الاغاثية لهم.

وقال الساير في تصريح بعد توزيع المساعدات والاطلاع على مخيمات النازحين في ريف ادلب: ان فريق الهلال الأحمر من أوائل المنظمات الإنسانية التي تطلع على أحوال النازحين من حلب.

وأضاف ان فريق جمعية الهلال الأحمر استطاع في ظل الطقس البارد والأحوال الجوية السيئة ان يصل الى النازحين السوريين من حلب والذين يقطنون المخيمات وأن يقدم لهم المساعدات الاغاثية ويطلع على أحوالهم.

وأوضح ان الفريق الميداني اطلع على الأوضاع في مخيم «طيبة» في ريف إدلب، مشيرا الى ان المخيم كحال العديد من مخيمات النزوح الداخلي والتي تعاني من كثير من المشكلات وخاصة خلال فصل الشتاء الذي تكثر فيه الحوادث بسبب الطقس والعواصف التي تذري الخيام الرقيقة.

وذكر ان الفريق الميداني الكويتي وبالتعاون مع الهلال الأحمر القطري وزع 500 سلة غذائية و1000 بطانية اضافة الى الرغيف وكسوة الأطفال ووقود التدفئة، مشيرا إلى جهود الهلال الأحمر التركي بالتنسيق والتعاون وتسهيل مهمة فريق الهلال الأحمر الكويتي.

وقال الساير ان المشكلة لم تنته عند النازحين، فهناك آلاف النازحين الذين يسكنون في مخيمات صغيرة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي لم تصلهم أي مساعدات من قبل المنظمات الإنسانية الدولية لصعوبة تنقلها بحرية بين أماكن تواجد النازحين.

وأشار الى ان مئات من الأطفال في مدينة حلب وريفها يعيشون ظروفا مأساوية وصلت إلى حد الكارثة، لافتا إلى أن كثيرا من الأطفال يعاني آثارا نفسية وصحية سيئة لا يمكن أن تمحى بسهولة.

وبين أن الجمعية ستولي مشروع النازحين وأطفالهم من مدينة حلب أهمية من خلال إقامة عدة مشاريع تخدم أهالي المخيمات داخل سورية، مشيدا بجهود المتبرعين الذين لم يتوقفوا عن دعم مشاريع الجمعية الإنسانية.

وأكد ان الجمعية تولي المشاريع الاغاثية بكافة محاورها الاهتمام الكبير، حيث تعتبر المشاريع التي تتبناها الجمعية من اكثر المشاريع أهمية في المجال الاغاثي لما لها من الاثر الإيجابي الكبير في سد احتياجات الأشقاء السوريين وأطفالهم.

وشدد على ان الهلال الأحمر حريص كل الحرص على تأمين المستلزمات الاغاثية بكافة جوانبها الطبية والإيوائية والاجتماعية والغذائية والتعليمية للأشقاء السوريين ليتمكنوا من التغلب على مصاعب الحياة في بيئة النزوح.