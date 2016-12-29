رفع فريق الغوص بالمبرة التطوعية البيئية شباك صيد مهملة في نقعة الفحيحيل تحوي طيورا نافقة بعدد كبير (12 طائرا) وذلك بسبب رمي هذه الشباك من قبل الصيادين، وكان ذلك ضمن حملة تنظيف نقعة الفحيحيل والتي أسفرت عن رفع 6 أطنان من المخلفات بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية وادارة مارينا الكوت بشركة تمدين العقارية والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك.

وأهاب فريق الغوص بجميع الصيادين لضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعملية الصيد وعدم رمي المخلفات من شباك وغيرها في البحر حفاظا على البيئة البحرية وكائناتها.