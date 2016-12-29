القاهرة - ناهد امام

يشارك وفد من اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي في مهرجان «كويت السلام - مصر المحبة»، حيث صرحت يسي لـ «الانباء» بان المهرجان يمثل دعما قويا من الحكومة الكويتية لتنشيط السياحة في مصر وذلك في إطار المساهمات الداعمة من الكويت حكومة وشعبا للاقتصاد المصري عامة والسياحة بصورة خاصة.

من ناحية اخرى، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفد اتحاد المستثمرات العرب وعضوات المكتب التنفيذي بالقاهرة والذي أكد دعمه للمرأة العربية وكافة الأعمال والخطط التي توجه للتنمية المستدامة،

وقالت يسي: ان اللقاء تناول عرض أنشطة الاتحاد منذ تأسيسه في 2005 وحتى الآن في تحقيق التعاون الاستثماري العربي المشترك، كما تناول اللقاء مبادرة الاتحاد التي اطلقها للتعاون العربي الأفريقي في ظل التكتلات الاقتصادية والتي قدمها لرئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التي حازت رعايته، وتفعيلا للمبادرة ينظم الاتحاد بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة البحرين «ملتقى ومعرض الأعمال العربي الأفريقي المشترك» خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس بمملكة البحرين.

وأشارت يسي إلى أن الاتحاد وضع آليات عملية لتنفيذ المبادرة من خلال قيامه بعدة جولات مكوكية في العديد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية للترويج للمبادرة والملتقى والمعرض وأسفرت عن مشاركات من عدد كبير من الدول العربية مثل البحرين وتونس والامارات والأردن والمغرب، كما ستشارك لجنة التعاون الدولي باتحاد المستثمرات العرب والتي تضم كلا من دول بيلاروسيا وپولندا ولاتفيا وبلغاريا وألمانيا.