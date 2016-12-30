الجمعية ستدعم جهود مستشفى الأمل لعلاج اللاجئين في تركيا

غازي عنتاب (تركيا) - كونا

أجرى رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د.هلال الساير عملية جراحية لطفل سوري لاجئ في تركيا ببلدة الريحانية المتاخمة للحدود السورية.

وقال الساير في تصريح لـ «كونا» إنه اجرى عملية فتق في الابط الأسفل للطفل السوري الذي يبلغ من العمر عامين بالتعاون مع طاقم طبي سوري في مستشفى الأمل جنوبي تركيا، مشيرا الى ان العملية تكللت بالنجاح.

وأعرب عن بالغ شكره لإدارة مستشفى الأمل والكوادر الطبية والصحية العاملة فيه لاستقبالهم المرضى النازحين السوريين واهتمامهم بحالات المرضى بشكل يومي.

وأضاف ان جمعية الهلال الاحمر ستدعم جهود مستشفى الأمل لعلاج اللاجئين السوريين في تركيا لاسيما النازحين من شرق مدينة حلب بمبلغ 250 ألف دولار لمدة اربعة أشهر.

وذكر الساير ان مشروع دعم مستشفى الأمل يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تنوي الجمعية تنفيذها لصالح النازحين السوريين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الى ان الكويت المعطاءة سباقة ولا تزال تمد يد العون وتقديم الأعمال الخيرية للأشقاء السوريين وغيرهم في الدول الأخرى المنكوبة.

من جانبه، اعرب المدير الاداري في مستشفى الأمل محمود قويدر عن شكره للهلال الأحمر الكويتي وكل الجهات الداعمة للمستشفى، لافتا الى انه ليس بغريب على الكويت ان تبادر بدعم المستشفى أسوة بمبادرتها الإنسانية.

إلى ذلك اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير دعم جمعية الشام لرعاية وكفالة الأيتام في مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا والتي ترعى 300 طفل يتيم.

وقال الساير في تصريح لـ «كونا» ان برنامج الدعم يأتي ضمن اهتمام الجمعية بالأطفال الايتام السوريين، مضيفا ان الجمعية ستدعم إيواء عوائل الأيتام وتعليمهم والتدريب المهني لليتيمات ليعتمدن على انفسهن وتحويلهن من الاحتياج الى الانتاج.

إلى ذلك، وقعت جمعية الهلال الأحمر 3 اتفاقيات تعاون بقيمة 390 ألف دولار مع مؤسسة الاغاثة الانسانية التركية في مدينة (كليس) جنوبي تركيا لتقديم المساعدات الاغاثية والطبية للنازحين السوريين من شرق مدينة حلب.

ووقع الاتفاقيات عن الجانب الكويتي رئيس مجلس ادارة الجمعية د. هلال الساير فيما وقعها عن الجانب التركي المستشار الاداري بمؤسسة الاغاثة الانسانية التركية عبدالسلام الشريف.

وقال الساير انه «استجابة للحالة الانسانية ولما يعانيه الاشقاء في سورية خاصة في حلب من أوضاع مأساوية قاسية فقد سارعت الجمعية الى التعاون مع المنظمات الانسانية لاسيما مؤسسة الاغاثة التركية».

وأضاف ان الاتفاقيات الثلاث تشمل مشاريع بينها تأسيس وتشغيل مصنع للشاش الطبي لمدة ستة شهور في الشمال السوري، موضحا ان المشروع يهدف الى توزيع الشاش على المشافي والمراكز الطبية التي هي بأمس الحاجة الى هذه المواد الأساسية.

وذكر الساير ان هناك مشروعا آخر لتوفير عشرة آلاف سلة أطفال، مؤكدا اهمية تأمين احتياجات الأطفال الأساسية ليتمكنوا من النمو بشكل سليم وصحي.

وأشار كذلك إلى مشروع ثالث يتضمن توفير عشرة آلاف سلة نظافة وهي لتلبية احتياجات النازحين السوريين لمواد النظافة لحمايتهم من الاصابة من الأمراض.