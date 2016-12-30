قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م. أحمد الحصان أمس الخميس إن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير شارع الخليج العربي عند دوار البدع تجاوزت

الـ 11%.

وأضاف الحصان في تصريح لـ «كونا» أن العمل في المشروع يتم وفقا للمواعيد التعاقدية، مبينا أنه تم حل عوائق خاصة بقواعد طريق «التعاون» مع وزارة الكهرباء والماء بتوفير كيبلات الضغط العالي مؤقتا لفتح الأعمال.

وأوضح أنه تم أيضا الانتهاء من خط مياه المعالجة المؤقت لفتح الأعمال في بقية قواعد شارع التعاون، لافتا الى أن «الأشغال» تجري اجتماعات ميدانية مع الوزارات الأخرى لحل بعض المشاكل في مواقع العمل أولا بأول.

وذكر أن المشروع الذي تستغرق مدة تنفيذه 24 شهرا تبلغ كلفته 13.997 مليون دينار ومن أهدافه تخفيف الاختناق المروري على دوار البدع. وأفاد الحصان بأن المشروع يهدف أيضا الى تحسين مستوى الخدمة عبر إقامة جسر طوله حوالي 670 مترا يربط شارعي «التعاون» و«البلاجات» أعلى الدوار القائم حيث يتكون من حارتين في كل اتجاه، اضافة الى حارات الأمان على الجانبين.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء عبارة خدمات بطول 562 مترا مقابل النادي الديبلوماسي وديوانية الصيادين لتمديد كيبلات الكهرباء والهاتف.

وذكر أن المشروع يتضمن أيضا استكمال إنشاء خط الصرف الصحي الذي يخدم المطاعم بشارع البلاجات وربطه بالخط القائم بمنطقة الرميثية بقطر 300 سنتيمتر وبعمق متوسط 11.5 مترا بنظام الأنفاق (microtunnling).