تفقد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب قطاعات وزارة العدل بمجمع الوزارات حيث تفقد قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، والتقى الوكيل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق فيصل الخميس واستمع الى شرح مفصل حول آليات العمل بأقسام التسجيل العقاري وخطوات عمل الوكالة والخطوات التطويرية التي شهدها أعمال قطاع التسجيل العقاري والتوثيق خلال المراحل الماضية.

ووعد الوزير خلال جولته التفقدية جميع العاملين بقطاعات الوزارة والإدارية والمالية بالدعم الكامل وتذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تواجههم، مثنيا على الجهود المبذولة ودور ورسالة جميع الأجهزة وبخاصة تقنية المعلومات التي تعمل على خدمة القطاعات العدلية والمحاكم وريادتها الهادفة الى إيجاد بيئة الكترونية شاملة.

وطالب الوزير العزب جميع العاملين بمضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل مستوى للخدمات التي تقدمها هذه القطاعات وترجمة رؤية الوزارة وأهدافها الساعية للوصول الى اختصار الإجراءات والحفاظ على وقت وجهد المستفيدين من تلك الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة بالجودة والاتقان... وكانت جولة الوزير العزب في ديوان الوزارة بمجمع الوزارات قد شملت قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وقطاع الشؤون المالية والإدارية وقطاع الشؤون القانونية ورافقه خلال هذه الجولة وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق فيصل الخميس والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية علي السلمان والوكيل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري.