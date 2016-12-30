كشف الممثل الرسمي لحكومة الكويت للامتحان الوطني «YPP» والمرشح من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومن قبل الأمم المتحدة المستشار فارس العبيد عن بدء اختبارات الخريجين الكويتيين الشباب الراغبين في العمل في وظائف مدنية دولية في مقر الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها في مختلف دول العالم ضمن برنامج المهنيين الشباب «YPP».

وأوضح العبيد في تصريح صحافي أن عدد المشاركين في الاختبارات يبلغ 21 شابا وفتاة بينهم 17 كويتيا وكويتية و4 من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كاشفا في هذا الصدد عن أن إعلان نتائج الامتحانات سيكون نهاية شهر مارس من العام المقبل، مشيرا إلى أن أعداد المتقدمين الراغبين في المشاركة في هذه الامتحانات بلغ اكثر من 800 شاب وفتاة، ولم يقبل منهم سوى 21 شخصا لدخول الامتحانات.

ولفت إلى أن فتح باب تسجيل المشاركين كان في شهر يناير الماضي واستمر التسجيل إلى نهاية شهر يونيو الماضي وتم اختيار الأعداد التي انطبقت عليها الشروط من بين كافة المتقدمين، مشيدا في هذا الصدد بجهود المسؤولين في المعهد العربي للتخطيط ممثلا في المدير العام د.بدر مال الله لاستضافة الامتحان وبذل جهود مضنية في إعداد الترتيبات اللازمة له.

وأضاف أن برنامج المهنيين الشباب هو امتحان سنوي تنظمه الأمم المتحدة للراغبين في الانضمام للعمل بها، حيث تبحث الأمم المتحدة كل عام عن مرشحين مؤهلين تأهيلا عاليا على استعداد للعمل كموظفين مدنيين دوليين، مشيرا إلى أن برنامج المهنيين الشباب (YPP) هو مبادرة توظيف تلحق المواهب الجديدة بالأمم المتحدة من خلال امتحان قبول سنوي.

يستقبل الشباب الكويتي ما بين سن 21 و32 سنة شريطة أن يكون المتقدم من الشباب أو الفتيات من الحاصلين على المؤهل الجامعي دون شرط الخبرة، حيث يفضل أن يكون من الخريجين الجدد.

وأعرب العبيد عن أمله في أن يجتاز الشباب والفتيات الكويتيون امتحان البرنامج الوطني للمهنيين الشباب حتى يتسنى لهم التوظيف في منظمات الأمم المتحدة، خصوصا أن الأمم المتحدة لا يوجد بها موظفون كويتيون رغم أن مثل هذه الوظائف على درجة كبيرة من الأهمية.