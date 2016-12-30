بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري «أهمية دعم الشبـاب الكويتي أصحــاب المشروعــات الصغيــرة والمتوسطة، عبر توفير مساحات لعرض منتجاتهم في الجمعيات التعاونية، وتقديم التسهيلات اللازمة تشجيعا لهم، وترجمة للمسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة في هذا الصدد».

وتطرق المطيري خلال لقائه عددا من المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية، أمس الأول، بمركز تنمية المجتمع في منطقة القصور إلى شرح بعض القرارات الوزارية التي صدرت أخيرا، ومنها قرار وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، الذي ينظم ضوابط استغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية.

وقال إن «الوزارة وخلال أكثر من مناسبة أكدت على دورها إلى جانب الجمعيات التعاونية واتحاداتها في تشجيع المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، وتقديم التسهيلات لهم، من خلال الاستئجار داخل الأفرع المستثمرة، عبر الأكشاك والقواطع داخل الأسواق المركزية»، مشددا على أن «الوزارة لا تألو جهدا في دعم طموحات الشباب الكويتي لتحقيق نجاحاتهم في شتى الميادين، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تقف حجرعثرة أمام تميزهم وإبداعاتهم».

«الشؤون» تطلق الانتخابات في 5 تعاونيات بداية ينايربشرى شعبان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في قطاع التعاون بوزارة الشؤون عن «فتح باب الترشح للجمعيات التعاونية المعينة مجالس إداراتها، وعددها 5 مجالس، اعتبارا 2 يناير المقبل، أن «الوزارة ستباشر في إجراء الانتخابات مطلع يناير في جمعيات (الجابرية، والرحاب، والسلام، والرابية، والصليبخات، والدوحة»، مشيرا إلى أنه «تمت مخاطبة الجمعيات لإجراء اللازم بشأن الإعلان عن الانتخابات».