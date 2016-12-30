قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مؤخرا بتكريم بنك الكويت الدولي بمنحه لقب «صديق الإنسانية»، وذلك تقديرا لدور البنك المتميز في دعم القضايا الإنسانية والمجتمعية.

يأتي هذا التكريم تأكيدا على دور الدولي الفعال في دعم مبادرات ونشاطات الجمعية، باعتبارها شريكا استراتيجيا للبنك لتعزيز دوره المجتمعي والتزامه الإنساني والأخلاقي.

هذا، وتسلم التكريم رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد الجراح من مدير عام الجمعية د.عبدالرحمن محمد العون الذي أشاد بجهود «الدولي» المتواصلة في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.

من جانبه، صرح الجراح قائلا «يسعى الدولي باستمرار إلى دعم الانشطة المجتمعية والإنسانية الهادفة، إيمانا منه بضرورة التعاون مع مختلف المؤسسات الاجتماعية والإنسانية في الكويت، وذلك انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية كمؤسسة مصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ونحن نحرص على دعم نشاطات جمعية الهلال الأحمر الكويتي كهيئة إنسانية تعنى بدعم المشاريع في كل دول العالم وليس الكويت فحسب، إلى جانب سعيها الدؤوب لبناء الشراكات الناجحة مع المؤسسات الوطنية لتقديم خدمات إنسانية متميزة».

وأضاف الجراح «ان جمعية الهلال الأحمر الكويتي هي سفيرة الكويت إلى العالم، حيث تعكس وجه البلاد الإنساني والحضاري المشرق نتيجة ما تقوم به من مشاريع إنسانية هادفة وما تقدمه من مساعدات للمحتاجين والمنكوبين في مختلف دول العالم.

ونحن نعتز بشراكتنا مع الجمعية كونها تحظى بمصداقية وثقة كبيرة لالتزامها بمبادئها ورسالتها الإنسانية».

واختتم قائلا «تعتبر جمعية الهلال الأحمر الكويتي حلقة الوصل بين العمل الإنساني وشركائه المؤمنين بالرسالة الإنسانية من خلال تقديم المساعدة والعون لأشد الحالات ضعفا، سواء كان هذا الضعف ناجما عن وضع اجتماعي معين أو عن وقوع حروب أو كوارث طبيعية، دون تفرقة بين دين أو مذهب أو جنس أو لون، ودون الالتفات إلى المعتقدات السياسية والفكرية».