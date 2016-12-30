آلاء خليفة

صدر مؤخرا العدد السادس عشر من مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الفصلية والمحكمة، والتي تصدر مرة كل 3 أشهر، زاخرة بأبحاث ودراسات قانونية باللغتين العربية والإنجليزية، من شأنها إثراء المكتبة القانونية الكويتية والعربية، وتعزيز جهود البحث العلمي القانوني، الموضوعي والمتميز.

وفي كلمتها لهذا العدد، أشادت رئيسة تحرير المجلة د.بدرية العوضي بمشروع الحكومة الكويتية السابقة لإنشاء مجلس الدولة باعتباره مبادرة قانونية مستحقة، طالب بها الفقه الدستوري والإداري منذ عقود من الزمن بعد أن نصت على استحداثها جوازيا المادة 171 من الدستور الكويتي، مؤكدة أن إنشاء مجلس للدولة في الكويت لم يعد فقط شأنا حكوميا، بل هو ضرورة تقتضيها خطط تطوير المنظومة القانونية والقضائية بما يكفل فاعليتها وضمان الحقوق والحريات.

وفي باب الدراسات والبحوث باللغة العربية، تضمن العدد الجديد خمسة أبحاث، غطت مجالات قانونية مختلفة (القانون المدني – القانون التجاري – القانون الدولي العام)، جاء في مقدمتها بحث الأستاذ المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د.صالح ناصر العتيبي، الذي حمل عنوان «مدى سقوط الشرط الجزائي بفسخ العقد في ضوء أحكام محكمة التمييز»، وقد تناول الباحث فيه أثر الشرط الجزائي في حالة فسخ العقد الذي جاء الشرط الجزائي ضمانا لتنفيذه.

ثم عرض البحث الثاني، الذي حمل عنوان (المنافسة غير المشروعة في ضوء القانون القطري)، ويعود للباحثين، الأستاذان المشاركان في كلية القانون بجامعة قطر د.صلاح زين الدين ود. محمد بن عبدالعزيز الخليفي، إلى دراسة القواعد القانونية الناظمة للمنافسة غير المشروعة في ضوء المواد من 68 إلى 73 من قانون التجارة القطري 27 لسنة 2006 وغيرها من المواد التي يتضمنها أي قانون قطري ذي صلة بالموضوع.

كما تضمن العدد بحثا تحت عنوان (آثار تصرفات المفلس في فترة الريبة – دراسة في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي)، للباحث الكويتي د.عايض راشد المري الأستاذ المساعد في قسم القانون بكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالكويت.

وإلى جانب ذلك تضمن العدد بحثا آخر يحمل عنوان (الأزمة السورية في ظل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، للباحث الكويتي د.مفرح مطلق السبيعي، الأستاذ المساعد في القانون الدولي العام بأكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الأمنية، والذي تناول تحديد مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في ظل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

هذا، وتضمن العدد (16) بحثا بعنوان (مصير اللقائح البشرية الفائضة عن عملية التلقيح الاصطناعي وفقا لأحكام النظام السعودي والقانون الإماراتي – دراسة مقارنة)، لفهيم عبدالإله الشايع الباحث في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى جانب بحث آخر باللغة الإنجليزية للباحث اسم جوزيك الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية.