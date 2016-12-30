سلمان: الجمعية ستطلق جائزتين رفيعتي المستوى بمناسبة الاحتفالات الوطنية

لميس بلال

قال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.بدر الدويش إن المجلس حريص على دعم الفنانين التشكيليين ومساندتهم ترسيخا لمكانة الكويت الثقافية ودورها الريادي في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها د.الدويش خلال أمسية ثقافية بمناسبة إصدار كتاب «أميرة أشكناني» ضمن إصدارات الفنان عبدالرسول سلمان وهي آخر أنشطة مهرجان «الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016».

وقال د.الدويش: نبارك لصاحب السمو وسمو ولي العهد والحكومة والشعب الكويتي بالسنة الجديدة 2017 والتي نتمنى أن تكون سنة خير وبركة وأمان، كما أبارك لهم انتهاء فعالية «الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية» التي أسهمت فيها الكثير من المؤسسات بأنشطة مختلفة، والتي أكدت استحقاق الكويت هذه التسمية حيث تجاوزنا 800 نشاط، مضيفا أن «الكويت تستحق التسمية لإنجازات عدة حيث إن الكويت تمتاز عن غيرها، خصوصا أن المجتمع الكويتي يتمتع بالحريات وهناك وثيقة «دستور 62» حددت المسؤوليات والمؤسسات وإطار العلاقات في المجتمع ونحن نفخر بها، كذلك البعد الإنساني حيث جبل أهل الكويت بمحبتهم للآخر واستيعاب الثقافات الأخرى وحب المساعدة حيث توج سمو الأمير قائدا للعمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني، وكذلك البعد الثقافي، حيث ان الكويتيين يتقبلون الرأي الآخر».

وشـــكر د.الـــدويــش الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية والعاملين فيها، والتي أسهمت في إبراز شخصيات كثيرة معروفة في مجال الفن، حيث إنهم من خلال الإصدار رصدوا 21 إصدارا لفنانين مختلفين وهذا يمكن الجيل القادم من الاطلاع على هذه الفنون لأجيال مختلفة.

من جانبه، صرح رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ورئيس اتحاد التشكيليين العرب عبدالرسول سلمان قائلا: الفنانة أميرة أشكناني في مرحلتها الحالية مرحلة يشتد فيها إحساسها باللون والحركة فتستخلص من أشكال النساء جوها اللوني والحركي يبقى مستمرا رغم التحول إلى نغمات لونية خطية تتداخل في كل اتجاه، انها تحلم بالتجربة بكل عواطفها الممكنة، وتحقق بالحلم لوحاتها، وهذا الحب وهذا التركيز، إنها البراءة التي تحن إليها الفنانة أميرة : الحياة، اللون، والبهجة، والطمأنينة، فتهب الآخرين بعضا من نشوة هذه الحياة بأدائها الرائع وشخصيتها الفنية المتميزة. أبارك لها هذا الإصدار وأتمنى لها ولكم عام 2017 سنة خير علينا جميعا مليئة بالأفراح والمسرات.

واضاف سلمان ان الفنانة اشكناني استطاعت برسوماتها الفنية ان تحقق تطورا في رؤيتها، اذ ابرزت الحضور الحسي للمرأة عبر اسلوبها المفعم بالفرح والمتعة والبراءة.

واكـــــد ان الجــمــعــية ستطلق جائزتين رفيعتي المستوى بمناسبة احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية خلال شهر فبراير 2017 وبمشاركة 20 فنانا عربيا الى جانب اقامة معرض كويتي خارج البلاد لأعمال 20 فنانا كويتيا لدعم أعمالهم الفنية المتميزة.

كما تخلل الأمسية عرض لفيلم قصير عن أعمال الفنانة أميرة أشكناني، وجرى توزيع الشهادات التقديرية من السفير القطري للمشاركين في مهرجان التشكيل الخليجي في مولدوفا.