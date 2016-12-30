القاهرة - هناء السيد

سلم مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في القاهرة اسماعيل الكندري مساعدات انسانية لمتضرري السيول بمحافظة سوهاج جنوبي مصر بحضور عدد من قيادات المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد الكندري خلال لقاء مع أمين عام محافظة سوهاج اللواء عصام العلقامي عمق العلاقات الكويتية - المصرية «الطيبة».

وأضاف أن البلدين يجمعهما هدف واحد ومصلحة مشتركة وتعاون مثمر في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي كان لها الاثر العميق في تنامي المشاعر الطيبة بين الشعبين الشقيقين.

وقال الكندري ان «هذا العمل الطيب ما هو الا تعبير عن المودة والمحبة التي يكنها الشعب الكويتي لأشقائه في مصر وسعيا للتعبير عن مشاعر الاخوة الراسخة بين الشعبين».

وأوضح أن المساعدات الكويتية التي تم تسليمها للمحافظة تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه مصري (الدولار يعادل نحو 19 جنيها) وتتضمن 7000 سلة مواد غذائية جافة و7000 (بطانية) لافتا الى أن تلك المساعدات تعد استمرارا لأنشطة المكتب الخيرية التي ينفذها في مصر في المجالات كافة.

وبين أن أنشطة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة تتضمن بناء المراكز الطبية والمساجد والمدارس والمعاهد الازهرية وكفالة الايتام وتقديم المساعدات العلاجية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاوقاف المصرية والأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعي.

وثمن الكندري جهود مسؤولي وقيادات محافظة سوهاج في تذليل جميع العقبات من أجل وصول قوافل (الخير الكويتية) المقدمة من بيت الزكاة الكويتي خلال طريقها من القاهرة ومتابعتها حتى وصولها الى محافظة سوهاج بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن أمطارا غزيرة هطلت على محافظة سوهاج بدايات شهر نوفمبر الماضي ما تسبب في وقوع العديد من الضحايا بالإضافة الى تسجيل خسائر مادية.