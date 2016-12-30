ليلى الشافعي

برعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وحضور وكلاء ومديري الوزارة ولفيف من المسؤولين والمهتمين من الأفراد والجهات، شاركت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) ممثلة برئيسها م.أحمد المرشد في تكريم القارئ خالد العيناتي، وذلك في إطار فعاليات حفل التكريم الذي اقامته له وزارة الاوقاف بمناسبة فوزه وحصوله على المركز الأول في مسابقة «أول الأوائل»، وهي الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن ثاني للقرآن الكريم والتي أقيمت في قطر، والتي تنافس من خلالها 37 متسابقا من 21 دولة يمثلون 3 قارات على مستوى العالم وتعتبر أكبر جائزة في تاريخ المسابقات القرآنية.

وقدم م.أحمد المرشد درع «حفاظ» للقارئ خالد العيناتي، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز القرآني المتميز الذي أسعد قلوب جميع أهل الكويت ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية في أشرف مجال وهو مجال القرآن الكريم، وقدم مثلا يحتذى به في المثابرة والجد والاجتهاد في تحصيل القرآن الكريم لطلاب «حفاظ» خاصة ولسائر أبناء الكويت عامة، مثمنا في الوقت ذاته تكريم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعديد من مؤسسات الدولة للقارئ الشاب الأمر الذي يعد ترجمة لحرص الكويت وقيادتها على إكرام أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وبذل غاية الجهد في خدمة كتاب الله العزيز.

من جانبه، توجه القارئ خالد العيناتي بالشكر والامتنان للمكرمين والحضور، مضيفا أنه مدين بالفضل في هذا الانجاز بعد توفيق الله إلى والديه اللذين يحثانه دائما على الحفظ والمراجعة، معربا عن فخره واعتزازه بهذه الجائزة الدولية التي ستضع عليه مسؤولية كبرى في متابعة خدمة القرآن الكريم وتعليمه والاستمرار في مراجعته.