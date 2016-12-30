دفع نفقات الضمان الصحي لـ٢٩ فرداً من غير محددي الجنسية

يستمر بيت الزكاة في تنفيذ مشروع المساعدات الاجتماعية، وهو أقدم مشاريع بيت الزكاة الحيوية المرتبطة بإنشائه، لدعم الأسر المستحقة داخل الكويت ماليا حتى تلبي احتياجاتها لحياة كريمة، وهو ما يحقق أهداف استراتيجية البيت، وهي «الزكاة غاية لمجتمع آمن».

وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية في بيت الزكاة فاطمة عايض الرشيدي: إن استراتيجية البيت الجديدة (2016/2017 ـ 2020/2021) تهدف إلى تعزيز الاستفادة من خدمات الزكاة والتبرعات لكل المتعاملين بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي، وتطبيق النظم التكنولوجية المعاصرة وضمان التوزيع المالي الفعال لدعم أهداف البيت الذي حرص على المساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي للوطن وتوفير سبل العيش الكريم للمجتمع من خلال تقديم المساعدات المختلفة بهدف رعاية الأسر المستحقة والتي تعاني من عدم توافر الدخل المالي المناسب لديها.

وأضافت الرشيدي ان إجمالي المساعدات المالية التي قدمها البيت خلال شهر نوفمبر 2016 بلغت 2.166.790 دينارا استفادت منها 5984 أسرة مستحقة، شملت مساعدات مقطوعة لـ 5369 أسرة بمبلغ 1.469.450 دينارا مقابل مساعدات شهرية لـ 468 أسرة بمبلغ 301.790 دينارا وقرض حسن لـ 147 أسرة بمبلغ 395.550 دينارا.

وأشارت الى أن البيت قام إلى جانب المساعدات المالية السابقة، بدفع نفقات الضمان الصحي لـ 29 فردا من غير محددي الجنسية، وذلك مراعاة لظروفهم وتحمل بعض النفقات المعيشية عنهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأكدت أن الحالات المستفيدة من المساعدات المالية التي يقدمها بيت الزكاة تشمل جميع الفئات، وهي: كبار السن، ذوو الدخول الضعيفة، الغارمون، المنكوبون ماليا، الأرامل، أسر المفقودين، الأيتام، العاطلون عن العمل، المطلقات، مساعدات الترميم، المرضى وابن السبيل، وكذلك جميع أنواع القرض الحسن، وهي: قروض المنكوبون ماليا «حريق»، قروض تسديد الدين، قروض الترميم، قروض الطلبة الدارسين بالخارج وقروض العلاج خارج الكويت، وذلك كله حسب الشروط المعتمدة والموضوعة من مجلس إدارة البيت واللجنة الرئيسية للتوزيع المحلي والمفوضة من قبل مجلس الإدارة للنظر في الحالات المعروضة ومدى استحقاقها للمساعدة بأنواعها المختلفة.

وبينت الرشيدي ان البيت يقوم باستقبال الحالات الإنسانية المقدمة لطلبات المساعدة المالية وكذلك طلبات القروض الحسنة، ويبحث هذه الطلبات ويتخذ بشأنها القرار المناسب بناء على لجان متخصصة في فحص وتدقيق هذه الطلبات للتأكد من استحقاقها الفعلي، وبعد التأكد من استيفائها كافة الشروط يقوم البيت بالموافقة على تقديم الدعم المادي المناسب لها.