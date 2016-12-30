شجاع: القيادة العليا للحرس الوطني تضع نصب أعينها الوصول بمنتسبيه إلى درجة عالية من الجاهزية

تحت رعاية وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، وحضور قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع فالح احتفل الحرس الوطني في ميدان معسكر الصمود بتخريج دورة تأسيسية الدفاع الكيماوي، ودورة تأسيسية الإشارة اللتين عقدتا في مركز تدريب قيادة الحماية والتعزيز وشارك فيها عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد اللواء الركن فالح شجاع خلال الحفل أهمية الدورتين في ترجمة «وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020»، التي شمل الفصل الثاني منها التعامل مع التهديدات بمختلف أنواعها ومنها المخاطر الكيماوية والإشعاعية، ونصت على تطوير قدرات الحرس الوطني الدفاعية في هذا المجال والكوادر البشرية العاملة به حتى يكون على أهبة الاستعداد لصد أي مخاطر محتملة.

وشدد على ضرورة مواكبة الحديث في مجال الاتصالات والإشارة من خلال دورة تأسيسية الإشارة وأهمية التعرف على الأجهزة الحديثة والمستخدمة وكيفية استخدامها بكل كفاءة.

وأوضح اللواء الركن فالح شجاع أن القيادة العليا للحرس الوطني تضع نصب أعينها الوصول بمنتسبي الحرس الوطني إلى درجة عالية من الجاهزية وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء واجباتهم بمهنية واحتراف وتوفر لذلك أحدث الأجهزة والوسائل التدريبية المواكبة لتطور التعليم العسكري على مستوى العالم.