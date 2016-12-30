الوضع الحالي لم يعد ملائماً لدولة القانون والدستور والاتفاقيات الدولية الحديثة وعدم امتهان كرامة المتهمين

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن وزارة العدل تعكف حاليا على استبدال الأقفاص الحديدية للموقوفين على ذمة قضايا بقصر العدل، مشيرا إلى أن ذلك التوجه جاء تلبية لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة وضع آلية لمعالجة تكدس القضايا وتطوير العمل بالمحاكم بشكل عام وذلك بما يدفع إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين والعمل على استبدال الاقفاص الحديدية لعدم توافق وتناسب هذا الأمر مع كون الكويت يرأسها قائد العمل الانساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقال الوزير العزب إن هذه الأقفاص الموجودة حاليا بقصر العدل لم تعد متلائمة أو متماشية مع دولة القانون والدستور والاتفاقيات الدولية الحديثة التي تنص جميعها على عدم امتهان كرامة المتهمين ومن ضمن أولوياتها معاملة المتهم معاملة لائقة وحسنة تحفظ كرامة الانسان وتحترم آدميته خاصة إذا كان ذلك الأمر في قصر العدل... هذا إلى جانب ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. كما يجب أن تتوافر له كا الضمانات ومنها أن يعامل معاملة لائقة وحسنة في قصر العدل وفي الكويت بصفة خاصة باعتبارها مركزا للعمل الإنساني العالمي. وأشار الوزير العزب إلى أنه تفعيلا لمكانة ودور الكويت الإنساني جاءت تلك التعليمات الكريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء باستبدال تلك الأقفاص الحديدية بقواطع زجاجية، إضافة إلى تجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك لإمكانية التحدث مع هيئة المحكمة الموقرة.

واضاف أن ذلك التوجه وتلك الخطوة الإيجابية التي تعمل وزارة العدل على تنفيذها تستهدف نقل صورة حضارية وإنسانية عن الكويت وتعكس الجانب الإنساني لقيادتها ووجه الكويت الحضاري وسيادة الحرية والعدالة.

ولفت الوزير العزب إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء وجه بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن المتطلبات الأمنية اللازم توافرها لتنفيذ هذه التوجهات.