وقّعت وزارة الدولة لشؤون الشباب أول من أمس اتفاقية تعاون مع كلية تكنولوجيا الطيران في الكويت لتنمية وتطوير مهارات الشباب الكويتي في مجال الطيران.

وقال وكيل الوزارة بالتكليف شفيق السيد عمر في تصريح صحافي على هامش حفل التوقيع ان هدف الاتفاقية اشراك القطاع الخاص والعام في عمل الوزارة وتعزيز المسؤولية المجتمعية لتنمية وتطوير قدرات ومهارات الشباب في مجالات الطيران.

وأشاد عمر بدور الكلية التي سعت مدة ستة اشهر من أجل إبرام الاتفاقية حتى يستفيد منها الشباب الذين يشكلون نحو 72% من إجمالي الشعب الكويتي.

وقال ان الوزارة ستقوم بزيارة ميدانية إلى الكلية كي تكون الاستفادة متبادلة بين الطرفين، معتبرا ان الكويت بحاجة إلى فنيين ومهندسين في مجال الطيران حيث انها دائما تستعين بفنيين من خارج البلاد.

من جهته، أشاد رئيس مجلس أمناء الكلية د. عبدالرزاق المحمود بما تقوم به وزارة الشباب، مؤكدا ان هذه الاتفاقية تصب في مصلحة الكويت وشبابها.

وقال المحمود ان الكويت والدول الخليجية والعربية بحاجة إلى فنيين ومتخصصين في مجال الطيران، مبينا ان الكلية تهدف الى تعزيز هذا الجانب.

وأوضح ان الكلية تمنح خريجيها دبلوما في هندسة الطيران ورخصة معتمدة من منظمة (إي آيه إس آيه) الدولية المعتمدة أوروبيا ودوليا وتسمح لحاملها بالعمل في مختلف شركات الطيران العالمية، مؤكدا اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي الكويتية.

وذكر انه سيتم إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الشباب والكلية لوضع خطط وبرامج تدريبية وتحديد التخصصات الفنية التي تحتاجها الكويت.