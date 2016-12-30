العلي: المهرجان فرصة لتقوية العلاقات بين الموردين والمستوردين والتوسع في إقامة مشاريع استثمارية شرم الشيخ - هناء السيد



تزينت مدينة السلام شرم الشيخ بأعلام الكويت ومصر في لوحة فنية تجسد ترجمة لواقع العلاقات الاخوية بين البلدين.

وتستعد المدينة لاستقبال ضيوف مهرجان كويت السلام - مصر المحبة والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري م.شريف إسماعيل والذي تنظمه مجموعة المستقبل الكويتية برئاسة ابرار فيصل المسعود.

ومن المقرر ان يفتتح المهرجان سفيرنا بالقاهرة محمد صالح الذويخ ووزيرا السياحة والعدل بجمهورية مصر العربية ومحافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية لدى البلدين.

وداخل موقع المهرجان رصدت «الأنباء» استعدادات الاجنحة المشاركة، وكان أبرز ما شهده موقع المهرجان الدبابات والمعدات التي شاركت في حرب تحرير الكويت.

وأعرب عدد من بدو محافظة جنوب سيناء عن تقديرهم لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا ومساندة الكويت دائما لمصر، كما شاركت قبيلة المزينة بالمهرجان بإقامه بيت السدو لاستقبال الضيوف.

كما اعرب محمد نقي رئيس قسم الانشطة بوزارة الاعلام عن تقديره لرسالة المهرجان وحرص الوزارة على المشاركة لما لهذا المهرجان من رسالة حب للشعب المصرى ودعما للسياحة بشرم الشيخ، مشيرا إلى ان جناح وزاره الاعلام يضم مطبوعات وزارة الاعلام وكتبا تعريفية عن تاريخ الكويت ومسيرة النهضة فيها.

ولفت الراعي البلاتيني للمهرجان الشيخ حمود العلي الصباح رئيس مجلس ادارة شركة رويالتي للتجارة العامة عن سعادته للمشاركة في مهرجان يحمل اسم دوله الكويت والشقيقة مصر لما لهذا البلد من علاقات وطيدة وراسخة، ويأتي المهرجان تأكيدا وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بدعم مصر وخاصة لعودة وانتعاش السياحة لمدينة السلام شرم الشيخ.

وأشار الى ان المعرض المقام على هامش المهرجان يعد فرصة لتقوية العلاقات بين الموردين والمستوردين والتوسع في إقامة مشاريع استثمارية وفتح آفاق جديدة للاستثمار خاصة أن مصر تحتاج في تلك الفترة الى ذلك ونحن مع مصر دائما.

وتشارك في المهرجان سفارتنا لدى جمهورية مصر العربية ووزارات الدفاع والخارجية والاعلام والصحة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والصندوق الكويتي للتنمية وكذلك الخطوط الجوية الكويتية والشركة العربية العقارية للاستثمار والتي يمثلها بالحضور رئيس مجلس الإدارة جواد بوخمسين، كما تشارك فرقة التخت الكويتي بمصاحبة الفنانة رهف والفنان سلطان المفتاح من الكويت والفنانة مروة حمدي من مصر بأوبريت غنائي يجسد ترابط البلدين، كما تقام عروض أزياء كويتية ومصرية لمصممات الأزياء لولوة الناصر من الكويت وشهيرة فوزي من مصر. كما يحظى المهرجان بمشاركة وجهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص المصري.