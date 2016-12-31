ارتفاع سعر الكهرباء والماء العذب سيزيد سعر الثمار كثيراً

ظروف الكويت لا تساعد على التنوع الزراعي الغزير

يعتمد المزارع سعران سالم الدماك وابنه بسام نظام زراعة الصنف الواحد في مزرعتهم الوجيهة والمنظمة والنظيفة القريبة من منطقة الخدمات في الوفرة.

ويرجع المزارع الدماك اخذهم واتباعهم بنظام زراعة الصنف الزراعي الواحد وهو الخيار في مزرعتهم عبر عشرات الشبرات المحمية الى عدة اسباب، اهمها صغر مساحة المزرعة، إذ لا تتعدى مساحتها الـ 50 الف متر مربع، مما يحول دون تنوع المحاصيل فيها، واعتبر ان محصول الخيار هو المحصول النقدي السريع وشبه المضمون بيعه يومياً، فالطلب على الخيار لا يتوقف في الكويت، والاهم ان مدة انتاجه سريعة مقارنة بمدة انتاج الكثير من المحاصيل الزراعية الناجحة زراعتها في الكويت، بما فيها الطماطم والبطاطس والفلفل، فمدة انتاج الخيار من البذر حتى القطاف لا تتعدى الـ 40 يوما فيما يحتاج انتاج الطماطم وهو المحصول الرئيسي الثاني في الكويت بعد الخيار الى 90 يوما، وبوجه عام ظروف الكويت معظم اشهر السنة سواء المائية أو الجوية او الارضية لا تساعدنا على التنوع الزراعي الغزير، فنجد ان انتاج الخيار هو الاسهل والانسب لنا، مضيفا ان قطف الخيار من النبتة يستمر حوالي شهرين، وهو سهل القطاف، لأن ثمره في الشبرات والمحميات والمجمعات الزراعية المحمية عندنا عال، ولا يحتاج الى عمالة كثيرة لقطفه، وقطفه لا يرهق قاطفيه كثيراً بعكس ثمار محاصيل أخرى كالبامية مثلا، فهي تحتاج الى عمال كثيرين ووقف طويل لجمعها من دون وزن، لكن الخيار يوزن، فأغلبه ماء، والدعم الحكومي يصرف ومنذ سنوات طوال على الوزن، مع ان هذا الدعم وخصوصا للخيار يتراجع موسما اثر موسم، فحسب لائحة الدعم للموسم الزراعي الحالي 2016/2017 يبلغ الدعم الحكومي للكيلوغرام المباع في سوق الصليبية او سوق اتحاد المزارعين في الاندلس 25 فلسا فقط بعد ان كان 35 فلسا، وهذا ظلم للمزارع، خصوصا ان اسعار المستلزمات من بذور وسماد ارتفعت كثيرا، وانا لا اعرف لماذا هذا التراجع الذي يعد سببا من اسباب ارتفاع اسعار الخيار في بعض ايام انتاجه في الكويت، مع العلم ان انتاجه صار يشمل كل ايام السنة وليس بعضها بفضل المجمعات والبيوت الزراعية الحديثة المكيفة صيفا وشتاء في الوفرة والعبدلي، فنحن المزارعين وبكل تواضع حققنا الاكتفاء الذاتي من الخيار في الكويت، وانتاجنا من الخيار مفخرة لنظافته ونضارته، فهو يومي صالح للاستهلاك من الحقل الى الاكل يوميا ومباشرة، بعكس المستورد الذي يحتاج لبضعة ايام ليصل البيوت والمطاعم، والمستهلكون في الغالب يفضلون الخيار المحلي على المستورد، ومعهم حق، لذا فأنا استغرب والحال هكذا من قيام بعض موردي الخيار والفاكهة باستيراد الخيار حتى ولو من دول قريبة، واسأل اين تشجيعهم للمنتج الوطني وحرصهم على سلامة صحة المستهلكين في بلادنا؟ فنحن وان كنا نرش الخيار في اشهر الصيف فلا نكاد نرشه طوال اشهر الشتاء والربيع، فإنتاجنا آمن صحيا للانسان ولبيئة الانسان، وقال: خيارنا اول قطفة اشبه بالفاكهة، انه لذيذ فعلا.

التكاليف ترتفع

ارجع ابو بسام التذبذب في سعر بيع الخيار او التفاوت في سعر بيعه من 100 فلس الى ربع دينار ونصف دينار واحيانا الى دينار الى سياسة العرض والطلب، ونحن راضون بها، لكن بيعه بأقل من ربع دينار للصندوق زنة ثلاثة كيلوغرامات لاسيما بعد رفع سعر الكهرباء والمياه العذبة المتوقع لن يكون مربحا كثيرا للمزارع، ولا اظن ان تدخل الجهات الرسمية في تسعيره او حتى في انتاجه ذو جدوى او فائدة، فالسوق لدينا سوق حر، والمزارع حر في ان يزرع ما يشاء ومع السنوات تصير لديه خبرة ودراية في السوق، خصوصا اذا كان مثلنا متخصصا في انتاج صنف واحد كالخيار يمكن السيطرة عليه انتاجا ووقاية وعلاجا، فمع مرور السنوات يستطيع المزارع معرفة امراض الخيار وافضل سبل العلاج او حتى الوقاية منها كي لا تحدث، بعكس اذا كان لدينا اكثر من صنف، يصعب الوقاية او العلاج منها مرة واحدة.

وللعلم ففي كثير من دول العالم توجد المزارع المتخصصة في صنف واحد، فهذه مزرعة كاملة لانتاج البطيخ، وتلك لانتاج الطماطم، مثلا، وكل منها لغرض مختلف، فقد تكون المزرعة كلها لطماطم المعجون واخرى لطماطم الطبخ وثالثة لطماطم السلطة الخضراء وهكذا، والبطيخ الاحمر، فهذه المزرعة لانتاج البطيخ لاخذ بذره فقط واكله كمكسرات في السهرات، وثانية لانتاج البطيخ واكله كفاكهة وهكذا، فالتخصص كما ارى شيء جيد، والمتخصص في صنف واحد افضل من التخصص في اكثر من صنف في المزرعة الواحدة واقل جهدا وتعبا.

بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة

بنت القنصل وشجرة الكريسماس.. تزيّنان المشاتل وتنعشان أسواقها

يزين العديد من الشجيرات الزاهية والنباتات البديعة الجميلة.. مشاتل الكويت ومعارضها الحديثة في منطقة الري بالشويخ على الدائري الرابع وخصوصا نبتة القنصل وشجيرة الكريسماس، وذلك بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.

ويقدر الزراعي جمال أمين المشرف على أحد هذه المشاتل المبيع من هاتين الشجرتين وحدهما خلال شهر ديسمبر الجاري بنصف مليون تقريبا.

ووفق ما يقول فإن بنت القنصل ذات الأوراق الحمراء.. والمعروفة أيضا باسم البنزاتيا، يأتي معظمها من هولندا التي تعتبر المركز الدولي لتسويق الازهار والورود والنباتات الجميلة داخلية كانت أو خارجية الى كل دول العالم.. فهولندا الجميع من زراع الورود والزهور ونباتات الزينة يصدر إليها، إذ لديها أكبر بورصة عالمية لتسويق نباتات الزينة والزهور والورود، ومن هولندا توزع هذه النباتات والزهور والورود إلى معارضها المنتشرة في الكثير من دول العالم بما فيها الكويت.

ويبين محدثنا كذلك أن نبتة بنت القنصل رمز للمحبة في العالم، لذا يتبادلها الاحباء والاصدقاء والمعارف، وخصوصا في العالم المسيحي فيما بينهم بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، متمنين بعضهم لبعض المحبة والسلام والوئام.

ويقول: ان نبتة بنت القنصل من النباتات المستديمة، أقصد التي يمكن أن تعيش طويلا، إذا وضعناها في تربة مناسبة ومكان محمي بعيدا عن الشمس والتيارات الهوائية الحارة أو الباردة جدا، كما أن منها أحجاما صغيرة وكبيرة وبألوان مختلفة أشهرها الأحمر لون الحب والألفة والإعجاب، وأسعارها في متناول الجميع تتراوح بين دينارين وخمسة دنانير فقط.

أما شجرة الكريسماس ذات اللون الأخضر الهرمي البديع فإن أسعارها تتراوح بين 70 و100 دينار حسب الحجم والشكل الجميل.. وتستورد في مثل هذه الأيام من هولندا ايضا عبر الطائرات.

ويمكن زراعتها في الأرض المستديمة داخل البيوت الزراعية، حيث توضع في أحواض كبيرة لتعيش سنوات طويلة.

وفي هولندا مركز التسويق العالمي لنباتات الزينة تؤخذ هذه الشجيرة من أشجار كبيرة، فتغسل وتنظف وتعد للتصدير مغلفة مرتبة منظمة الى بلاد العالم ومن بينها الكويت.

وتعتبر شجرة الكريسماس، ومنذ مئات السنين رمزا للمسيحية السمحة، فقلما تجد عائلة مسيحية في الغرب والشرق أو الشمال والجنوب من العالم لا تعرف هذه الشجرة الخضراء الزاهية.

وللعلم، فإن شجرة الكريسماس من الصنوبريات التي تشبه شجرة «الأرز» في لبنان، ومنها أحجام صغيرة وكبيرة، قصيرة وطويلة، ويمكن أن يحملها طفل إذا كانت صغيرة، لكنها تحتاج إلى عدة رجال أقوياء ليحملوها إذا كانت كبيرة فوق الامتار الثلاثة، وفي مشاتل الري المقابلة لمنطقة الشويخ الكويتية على امتداد جزء من الدائري الرابع توجد الكبيرة والصغيرة منها تزهو في النهار بلونها الأخضر وفي المساء بإنارتها الاصطناعية.

مشاتل الوفرة.. تزيدها جمالاً

وعلى الصعيد نفسه، زاد عدد المعارض لبيع منتجات المزارع أمامها وعلى اجزاء منها، وخصوصا تلك المزارع المطلة على الشوارع الرئيسية في منطقة الوفرة الزراعية، وذلك بعد سماح هيئة الزراعة لأصحاب المزارع بتخصيص جزء من مزارعهم لتسويق منتجاتهم المتنوعة من نباتات وشجيرات وزهور وخضراوات وثمريات وأعسال وفواكه وتمور وطيور وبيض وحتى أغنام وماعز ومنتجاتها، خدمة لرواد الوفرة وزوارها الذين يتزايدون طوال أشهر الشتاء والربيع.

ومن المزارع التي رصدتها «الأنباء» مؤخرا في المنطقة الواقعة في أقصى جنوب الكويت مزرعة واشينطونيا المتخصصة في بيع النباتات غير المثمرة (نباتات الزينة) وكذلك مزرعة «الشرف» لبيع الزهور والورود ومزارع المزارعين مؤيد الروضان والخطيب.. ومزرعة عبدالحافظ معرفي، ومزرعة محمد العوضي، ومزرعة عبدالله الأيوب، ومزرعة محمد سالم العبدالجادر، وغيرها كثير.. بالإضافة إلى سوق الوفرة للخضار والفواكه والنباتات المجاور للسوق المركزي لجمعية الوفرة الزراعية وسط شارع محمد الجلال السهلي.

الزراعيون الأوائل

المزارع المرحوم عزت جعفر (1986)

لا يمكن أن ننسى ونحن نعيش نهضة زراعية طيبة.. جهود المزارعين والمهندسين والعمال الزراعيين الأوائل الذين حملوا الكثير من المعاناة وبذلوا الجهد والوقت والمال.. من أجل استزراع الصحراء وتعميرها في أقصى شمال البلاد في العبدلي وأقصى جنوبها في الوفرة.

وتكريما لهؤلاء المزارعين والمهندسين والعمال نعرض هنا صورة قديمة لهم، راجين الله عز وجل أن يسكن المتوفين منهم فسيح جناته وأن ينعم على الأحياء منهم بموفور الصحة والنشاط.

جهود لتحسين الإنتاج الحيواني

استقبل رئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة في الكويت عبدالحكيم الأحمد د.جيمس اولتيجين من قسم علوم الحيوان بجامعة كاليفورنيا الاميركية ود.محمد عبدالرزاق من معهد الكويت للابحاث العلمية في اطار المساعي المبذولة لتحسين الإنتاج الحيواني ومعرفة آخر البحوث العلمية والعملية في مجال تربية العجول وتعزيز الأمن الغذائي في الكويت.

الطماطم «الصفراء» في الوفرة!

حقق المزارع عيد ساري العازمي نجاحا في تجربة زراعة الطماطم الصفراء في مزرعته بالوفرة، فقد استورد بذورها من ألمانيا وزرعها كشتلات في شبرة مبردة أول شهر اكتوبر، ليأكل منها وبعض رواد مزرعته آخر شهر ديسمبر، الأمر الذي يشجعه على التوسع في إنتاجها في الموسم الزراعي المقبل خصوصا أنها ذات فوائد جمة، فحسب كلامه انها تنشط حركة الكليتين وغنية بفيتامين (أ) و(س) وهي مطهرة للأمعاء والبطن ومقوية للدم ومعدلة لقلويات الجسم وتقلل من حالة الاحتقان في الأمراض الصدرية الخاصة بالتنفس واحتقان القصبة الهوائية ومفيدة لمرضى السكري ومعالجة لالتهابات المفاصل.

افتتاح الموسم التدريبي الزراعي

«أساليب العناية بأشجار النخيل المثمر» عنوان المحاضرة العلمية التي تنظمها جمعية أصدقاء النخلة في مقر جمعية المهندسين الزراعيين في كيفان - الكويت مساء الثلاثاء المقبل ويحاضر فيها رئيس قسم الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالأحساء - السعودية مصطفى الخليفة.

وفق ما أفاد به رئيس جمعية أصدقاء النخلة د.عادل دشتي وأضاف إن هذه المحاضرة هي أولى فعاليات الموسم التدريبي الزراعي الأول في الكويت، آملا ان يعرف الحضور المزيد عن العناية بأشجار النخيل المثمر ومكافحة آفاتها وكيفية زراعة الفسائل وفصل الرواكيب وعمليات التلقيح وخف ثمار النخلة.. معلنا ان ادارة الخدمات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستقوم بإهداء الحضور والمشاركين شتلات برية مجانا.

وختم د.عادل دشتي بالشكر للجهات المشاركة والداعمة لفعاليات الموسم التدريبي الزراعي الأول الذي تنظمه جمعية اصدقاء النخلة من 2/1/2017 حتى 30/4/2017 والذي يتضمن ندوات ومحاضرات وورش عمل للزراع وهواة الزراعة ومحبيها وخص بالشكر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المهندسين الزراعيين وبيئتي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وشركة عيسى حسين اليوسفي.