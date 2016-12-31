تقديم 3 مشاريع عمل مجتمعية لطرح حلول هندسية تسهم في خدمة المجتمع وتقليل نفقات المنشآت

البرنامج التدريبي يحتوي على أكثر من 20 برنامجاً مقسمة على 6 مجالات تنمي مهارات المهندس القيادي





كريم طارق

لأول مرة في الكويت وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، انطلقت أكاديمية هندس لإعداد القيادات الهندسية بنسختها الأولى مع بداية شهر ديسمبر الماضي وتستمر حتى اغسطس القادم.



بدأت الأكاديمية أعمالها بعد قبول وتوظيف 30 مهندسا ومهندسة من الشباب الكويتي في شركة بدر الملا واخوانه ـ القطاع الهندسي، وأقامت بتلك المناسبة لقاء تعريفيا للمقبولين في الموسم الأول، والذي تم من خلاله عرض البرنامج التدريبي للأكاديمية والذي يحتوي على أكثر من 20 برنامجا تدريبيا مقسمة على ستة مجالات مختلفة تنمي مهارات المهندس القيادي، بالإضافة إلى لقاءات مع شخصيات قيادية ناجحة في الكويت ساهمت بإنجازات ملموسة على الصعيدين المهني والوطني، كما أن الأكاديمية تضم زيارات ميدانية للمشاريع التنموية في البلاد والتي تساهم في اكتساب الخبرات العملية من خلال الالتقاء بمهندسي المشاريع والاستفادة من المشاكل وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى رحلة تدريبية خارجية إلى دولة قطر الشقيقة للالتقاء بمجموعة من الشخصيات القيادية وزيارة بعض المشاريع الحيوية والمؤسسات الناجحة.



«أنماط الشخصية»



بدأ الموسم الأول للأكاديمية بالبرنامج التدريبي «فن التعامل مع أنماط الشخصية المختلفة» والتي قام بتقديمها د.أيوب الأيوب عضو مجلس المائة قائد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس نادي الحوار، والتي أوضح من خلالها كيفية التعامل مع الأنماط المختلفة بما يناسبها من حاجات، وكيفية تغيير الطباع وفقا لنمط الشخصية وأثر هذه الأنماط على حياة القيادي.



وذكر د. أيوب خالد الأيوب أن الشخصيات تنقسم إلى أربعة أنماط رئيسية بالإضافة إلى أنماط تفصيلية وهي: النمط العملي والتحليلي والتعبيري والودي، وأن لكل نمط من هذه الأنماط مفاتيحه الخاصة واسلوبه وسلوكياته في الحياة والذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.



«منهجية التفكير التصميمي»



ثاني اسابيع الأكاديمية انطلق بالبرنامج التدريبي منهجية التفكير التصميمي والتي قدمها م. هاني المنيعي والذي هو من مكة المكرمة، حيث طرح من خلالها مفاهيم الابداع والابتكار والتفكير التصميمي وأهميته في حياة المهندس، كما طرح العديد من الوسائل اللازمة للتفكير المنهجي للمشاريع الهندسية والعملية، كما تطرق إلى كيفية توليد الأفكار الابداعية للمشاريع الهندسية وكيفية التعامل مع المؤثرين وأصحاب القرار وتسخيرهم لدعم المشاريع التنموية.



كما تطرق إلى أركان الابتكار التسعة وطرق دراسة الابتكار من خلال عدة طرق تتعلق بتقمص شخصية العميل والبحث عن حاجاته والعمل على سد هذه الحاجات بأفكار تصميمية ابداعية حتى تكون ملائمة للعملاء.



زيارة «مركز عبدالله السالم الثقافي»



اختتم الأسبوع الثاني من الأكاديمية بزيارة إلى مركز عبدالله السالم الثقافي للاطلاع على سير عمل المشروع والذي سيفتتح قريبا ويتكون من متاحف مختلفة ومميزة، واطلع المهندسون في الاكاديمية على مباني المركز وطرق طرح المشروع وكيفية التنسيق بين المقاولين وأعمالهم.



كما التقى منتسبو الاكاديمية بمدير المشروع والمهندس القائم على تنفيذه ومعرفة المشاكل التي واجهتهم وكيف تم التغلب عليها والعمل على تنفيذ المشروع بهذه الفترة علما بأن العقد يعمل بنظام التصميم والتنفيذ.



«فن العرض والتقديم»



انطلق الاسبوع الثالث من الأكاديمية بالبرنامج التدريبي فن العرض والتقديم والذي قام بتقديمه الاستاذ صالح البارود، حيث طرح في برنامجه مكونات السلوك وعناصر عملية الاتصال وكيفية التركيز على النتائج والوصول لها بطريقة مناسبة، كما قام بتقديم طرق كتابة مخطط العرض وأساسياته وكيفية تنظيم اركان الموضوع بطريقة احترافية.



كما تطرق البارود إلى الخطوات القاتلة للإلقاء وطرق التغلب على الخوف من مواجهة الجمهور، وتدرب المهندسين على مهارات وهندسة الصوت والحركة من خلال تقديم عروض خاصة لكل مهندس في ختام البرنامج التدريبي طرح من خلالها الكثير من المواضيع المختلفة.



«لقاء مع د. عادل الصبيح»



لقاء خاص مع د. عادل الصبيح الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية والوزير السابق كان في بداية الاسبوع الرابع من الأكاديمية، حيث طرح الصبيح تجربته وخبرته العملية والتي استمرت لأكثر من 40 عاما من العمل المهني واتسمت بتقلده لمناصب مختلفة انطلقت من عدة مناصب تقلدها في جامعة الكويت بالإضافة إلى تقلده المنصب الوزاري لخمس وزارات مختلفة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



ومن ضمن اللقاء دار حوار بين المهندسين ود. عادل الصبيح حول تجربته القيادية والدروس والعبر والنصائح للمهندسين حديثي التخرج وبعض الجوانب السياسية في حياته العملية.



كما قدم د. الصبيح مجموعة من التوجيهات الخاصة بتنفيذ مشاريعهم الهندسية الخاصة بالأكاديمية وكيفية الوصول إلى أهداف مشاريعهم والتي ستساهم في تحقيق النتائج المرجوة بنهاية الأكاديمية.



«فن التفاوض والإقناع»



واختتمت أكاديمية هندس لإعداد القيادات الهندسية برامجها التدريبية لشهر ديسمبر بالبرنامج التدريبي فن التفاوض والإقناع، والذي تطرق لمفاهيم الإقناع وطرق إيصال الأفكار المناسبة للمتلقي بطريقة تساهم في تكوين رأي إيجابي، كما تطرق م. هاني المنيعي إلى الطرق الستة لالتصاق الفكرة، وأضاف مهارات التفاوض الفعال للوصول إلى الحلول المثلى والنتائج المرجوة من التفاوض، كما مارس المتدربون تدريبات مباشرة للتفاوض المجتمعي والتفاوض الفني والتفاوض الداخلي بين إدارات الشركة.



«مشاريع مجتمعية»



تم توزيع المتدربين على 6 مشاريع عمل هندسية، يعمل عليها المهندسون خلال فترة الأكاديمية وتقديمها في نهاية الأكاديمية، كما انقسمت هذه المشاريع إلى 3 مشاريع عمل تتم دراستها وتطويرها داخل شركة بدر الملا ـ القطاع الهندسي بالإضافة إلى 3 مشاريع عمل مجتمعية سيقوم المهندسون بدراستها وتقديم بعض الحلول الهندسية والعملية للمجتمع ولحكومة الكويت، وذلك من خلال المساهمة المجتمعية لمهندسي الأكاديمية.

الدرباس: نفخر بشركاء النجاح والبرنامج سيشمل المجالات المالية والقانونية

توجه رئيس أكاديمية هندس م. طارق الدرباس بجزيل الشكر والتقدير لشركاء النجاح بهذه الأكاديمية، وهم برنامج إعادة الهيكلة وخصوصا أمينه العام فوزي المجدلي على دعمه المتواصل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص في كل الميادين.

كما توجه بالشكر لمجموعة الملا القابضة والهندسية على إيمانهم بالشباب الكويتي وحرصهم على الاستثمار بـ 30 مهندسا ومهندسة من الطاقات الشبابية وتأهيلهم وتمكينهم للعمل في القطاع الخاص بأحدث الوسائل لتسليحهم بالمهارات اللازمة والتي تغطي حاجة العمل.

وأضاف أننا اليوم نجدد هذا التعاون الإعلامي مع جريدة «الأنباء» الشريك الإعلامي المتميز ونشكر لهم دعمهم المتواصل وتسليطهم الضوء على فعاليات الأكاديمية من خلال تغطياتهم الإعلامية على أنشطتها.



واختتم حديثه قائلا: إننا اليوم نفخر بانطلاق الأكاديمية وبإنجاز الشهر الأول من الأكاديمية والمليء بالفعاليات والأنشطة التي تساهم في إعداد قيادات هندسية، والعمل مستمر في الأكاديمية لانطلاق الشهر الثاني والذي يشمل المجالات المالية والإعلامية والقانونية.

نجوم الشهر الأول

نجاح الشهر الأول من الأكاديمية لم يكن ليأتي إلا بعطاء جنود هذه الأكاديمية، وهم طاقم العمل مديرة المشاريع مريم الرشيدي والمسؤول الإداري سعد خيري وكذلك عبدالعزيز الموسوي، ومصمم الحملة الإعلامية أحمد قميحة.

أهم نجوم الأكاديمية هم المهندسون والمهندسات المتدربون على تفاعلهم المثمر والتزامهم بالبرامج التدريبية ومبادراتهم واقتراحاتهم المتواصلة للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة من هذه الأكاديمية في موسمها الأول.



مدربو الأكاديمية وتألقهم في الشهر الأول والذين ساهموا بوقتهم وجهدهم لتقديم برامج تدريبية مميزة للمتدربينهم: د. أيوب الأيوب وم. هاني المنيعي والاستاذ صالح البارود، وضيف الأكاديمية د. عادل الصبيح.

خلف الكواليس

م. أنفال الملا نائب المدير بشركة بدر الملا واخوانه ـ القطاع الهندسي تتابع وبشكل متواصل مهندسي الأكاديمية وتسخر كل الامكانيات للعمل على تنفيذ مشاريعهم والوصول إلى نتائج وحلول هندسية مجتمعية.



السيدة مريم الكندري نائب مدير التوظيف والتدريب من مجموعة الموارد البشرية للملا القابضة تتابع وبشكل مستمر اجراءات التوظيف وتذليل الصعوبات لإنهاء الأوراق المتعلقة بالجهات الحكومية.



المصور خالد عبدالله العلي يترصد ابرز الأحداث لتوثيقها وطرحها في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام وسناب شات على حسابات الأكاديمية @Handis_Academy بالإضافة إلى موقع الأكاديمية HandisAcademy.com.