قال رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية عود الخميس إن زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية حفلت بإنجازات متعددة ومميزة، منها توزيع المساعدات الغذائية والمادية لعدد 105 أسر، وتوزيع عدد 140 بطانية الشتاء للأسر المستحقة في محافظة الفيوم، آملين أن تخفف تلك الإعانات عنهم جانبا من ضغوطات الحياة التي يعيشونها، مشيرا أنه يتم اختيار الأسر المستحقة حسب شروط ولوائح دقيقة، وبالتعاون مع الجهات الرسمية المعتمدة في مصر.

وتابع: كما قمنا بافتتاح مسجد الكويت والذي تم تشييده بتبرع كريم من د.إبراهيم مكي، ويعد المسجد منارة دعوية بارزة في محافظة البحيرة، تحديدا في قرية السبع قناطر، حيث تقام به الصلوات الخمس والمناسبات الدينية والاجتماعية والموسمية، علاوة على حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي نحرص على تفعيل دورها لتربية أبناء المسلمين على مائدة القرآن الكريم والسنة المطهرة.



وأوضح الخميس أن الجمعية قامت، خلال الرحلة، بزيارة مسجدين بصدد الافتتاح وهما مسجد إبراهيم الراشد بالصبرية، ومسجد الشيخ الشعراوي في محافظة الغربية والذي يقام بتبرع من جمعية النجاة الخيرية، مؤكدا سعي الجمعية الحثيث لإقامة وتنفيذ المشاريع الدعوية والطبية والإنشائية والخيرية التي تحدث فارقا في حياة المستفيدين، وتوفر لهم سبل العيش الكريم، فلا تقتصر المساعدات على الجانب المادي فقط، بل لدينا فلسفة ونسعى بقوة لتفعيلها وهي أن نجعل العمل الخيري وسيلة لتطوير وتنمية المجتمعيات الفقيرة.

وبين أن النجاة الخيرية تهدف من إرسال وفودها إلى شتى البلدان الخارجية، الى الوقوف عن كثب على مدى حاجة المستفيدين، وكذلك توزيع صدقات وخيرات المحسنين بأيدينا وتوثيقها بالصوت والصورة وإرسال التقارير اللازمة للمتبرعين، وفي سبيل ذلك فإن الوفود تتحمل مشقة ومتاعب السفر.



واختتم الخميس بشكر أهل الكويت الخيرين الذين يحرصون دائما على سقي شجرة الخير حتى أثمرت وأتت أكلها وأظلت ملايين البشر في شتى آرجاء العالم، وفق معيار سام وهو الإنسانية وفقط.