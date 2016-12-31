أعرب عدد من التائبين من الإدمان عن سعادتهم الغامرة وفرحتهم الكبيرة لمشاركتهم في رحلة العمرة لهذا العام برفقة بعض مسؤولي جمعية بشائر الخير المتخصصة في مكافحة الإدمان.



وأكد رئيس الجمعية عبدالحميد البلالي في تصريح صحافي أول أمس بعد عودة وفد العمرة للبلاد أمس أهمية هذه الرحلات في تعزيز الجانب الإيماني لدى التائبين واستبدال القيم الخاطئة بالأخلاق الفاضلة للمضي قدما في طريق التوبة والهداية والالتزام بالنهج القويم.

وأضاف: شارك في رحلتنا هذا العام 21 شخصا واشتملت الرحلة على برامج ثقافية وترفيهية متنوعة واستضافة عدد من المشايخ في المملكة العربية السعودية مثل د.علي العمري في مكة المكرمة والدكتور حمزة آل حافظ في المدينة المنورة.

من جانبهم عبر التائبون عن فرحهم وسرورهم لأدائهم مناسك العمرة برفقة المشايخ، وقال أحمد: «قضيت عشر سنوات من عمري في السجن وخرجت قبل أربعة أشهر فقط، وأشعر بعد هذه الرحلة أني ولدت من جديد، كانت زيارة البيت الحرام حلما بالنسبة لي».



ويضيف: «انتابني شعور بالفرح ممزوج بالهيبة والوقار وأنا أشاهد الكعبة لأول مرة في حياتي، وندمت على سنوات الضياع بسبب الإدمان على المخدرات التي انتهت بي في السجن حتى أن والدتي توفيت وأنا هناك بعيد عنها، وقد حلمت البارحة بها وهي فرحانة متهللة الوجه، كأنما تهنئني بالتوبة».



واحتوت الرحلة هذا العام على محاضرات ودروس ومسابقات ثقافية وزيارات ميدانية لمناسك الحج في منى ومزدلفة وعرفات في مكة والصلاة في مسجد قباء بالمدينة وزيارة موقع غزوة أحد ومقبرة الشهداء وغيرها من الأماكن التاريخية.