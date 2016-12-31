إصدار 56916 شهـادة ميــلاد و 6357 وفاة خلال 2016

تنسيق مستمر بين الكويت ودول الخليج لتبادل المعلومات عن المواليد والوفيات

إنشـاء شبكة لربط سجل المواليد والوفيات بجميع وزارات الدولة مستقـبلاً

28923 شهادة ميلاد و 2233 وفاة صدرت لغير محددي الجنسية منذ صدور قرار التسهيلات لهم

كلفنا موظفين لإنهاء إجراءات إصدار شهادات الوفاة للراغبين في ترحيل الجثمان خارج البلاد أيام الراحات والعطلات الرسمية

قانون «حقوق الطفل» منع ولي الأمر وكل من له الحق في تسمية المولود من اختيار اسم يسيء له مستقبلاً

إصدار بدل فاقد لشهادات الميلاد والوفاة خلال دقائق بعد إدخال الحاسب الآلي

حوار: عبدالكريم العبدالله

أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي ان شهادات الميلاد «الممغنطة» سترى النور خلال منتصف العام 2017، مؤكدا في الوقت ذاته انه تم اعتماد النموذج الإلكتروني الخاص بالشهادات، لافتا إلى ان إصدارها يأتي تماشيا مع الخطة التنموية لوزارة الصحة وقانون حقوق الطفل.

وكشف د.العبدالهادي في حوار خاص مع «الأنباء» أن عدد المواليد الذين تم إصدار شهادات ميلاد لهم خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 30 من ديسمبر من العام ذاته بلغ 56٩١٦ مولودا، منهم 32529 مولودا كويتيا، موزعين على 16750 من الذكور و15779 من الإناث، بالإضافة إلى 24387 مولودا وافدا، موزعين على 12487 من الذكور و11900 من الإناث.

اما عدد المتوفين الذين تم إصدار شهادات وفاة لهم خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 30/11/2016 فبلغ 6357 متوفى.

ولفت د.العبدالهادي الى أن شهادات الميلاد التي أصدرت لغير محددي الجنسية منذ صدور قرار التسهيلات لهم في العام 2010 بلغت 28923 شهادة ميلاد، اما شهادات الوفاة فقد بلغت 2233 شهادة.

وأكد ان إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ومراكزها الخارجية بالمحافظات (الفروانية ـ الجهراء ـ الفحيحيل) هي جهة الاختصاص لإصدار شهادات الميلاد والوفاة لكل المواطنين والمقيمين، ويتبعها من حيث الاختصاص المكاني المراكز الخارجية في نطاق المحافظة التي حدثت فيها واقعة الولادة أو الوفاة.

وأشار الى أن الوزارة لا تتأخر في افتتاح مراكز في المناطق السكنية الجديدة التابعة لأي محافظة من محافظات الكويت مادامت دعت الضرورة والحاجة لذلك، وهناك متابعة بشأن توسعة مبنى الإدارة مع الشؤون الهندسية، وكذلك تتم متابعة المراحل التي وصلت إليها إنشاءات مركز مواليد الفحيحيل لخدمة أبناء المنطقة.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

بداية حدثنا عن احصائيات المواليد والوفيات للعام 2016؟ مع تحديد عدد الكويتيين والوافدين؟



٭ بلغ عدد المواليد الذين تم إصدار شهادات ميلاد لهم خلال الفترة من 1/1/2016 حتى ٣٠ من ديسمبر من العام ذاته 56٩١٦ مولودا، منهم ٣٢٥٢٩ مولودا كويتيا، موزعين على ١٦٧٥٠ ذكورا و ١٥٧٧٩ إناثا، بالإضافة إلى ٢٤٣٨٧ مولودا وافدا، موزعين على ١٢٤٨٧ ذكورا و ١١٩٠٠ إناث، علما بأن هذه الاحصائية للوافدين تشمل مواليد فئة غير محددي الجنسية التي سنوضحها لاحقا.



اما عدد المتوفين الذين تم إصدار شهادات وفاة لهم خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 30/11/2016 فبلغ 6357 متوفى.



شهادات البدون

وكم كان عدد شهادات الميلاد والوفيات التي تم إصدارها لفئة غير محددي الجنسية؟



٭ بلغت إحصائية المواليد من فئة غير محددي الجنسية 1650 مولودا وذلك منذ 1/1/2016 حتى 30/11/2016 وقد تم إصدار شهادات ميلاد لهم، اما عدد الوفيات من هذه الفئة الذين أصدرت لهم شهادات وفاة فبلغت 79 متوفى - علما بأن إجمالي شهادات الميلاد الصادرة لأبناء تلك الفئة منذ تاريخ صدور القرار رقم 409/2010 حتى تاريخه 28923 مولودا وبالنسبة شهادات الوفاة 2232 متوفى لأبناء تلك الفئة.



وكيف تحملتم هذا العبء؟



٭ حقيقة يعود ذلك إلى جهود العاملين في الإدارة وحسن التنسيق، وكذلك حرصهم على الإنجاز والعمل في جميع مواقعهم.



وكم يبلغ عدد مراكز المواليد والوفيات المنتشرة في الكويت؟



٭ إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ومراكزها الخارجية بالمحافظات (الفروانية ـ الجهراء ـ الفحيحيل) هي جهة الاختصاص لإصدار شهادات الميلاد والوفاة لكل المواطنين والمقيمين، ويتبعها من حيث الاختصاص المكاني المراكز الخارجية في نطاق المحافظة التي حدثت فيها واقعة الولادة أو الوفاة.



وهل لديكم خطة مستقبلية لزيادة عددها؟



٭ الوزارة لا تتأخر في افتتاح مراكز جديدة في المناطق السكنية الجديدة التابعة لأي محافظة من محافظات الكويت طالما دعت الضرورة والحاجة لذلك، وهناك متابعة بشأن توسعة مبنى الإدارة مع الشؤون الهندسية، وكذلك تتم متابعة المراحل التي وصلت إليها إنشاءات مركز مواليد الفحيحيل لخدمة أبناء المنطقة.



بدل فاقد



ما إجراءات الحصول على بدل فاقد من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة؟



٭ في السابق كانت إجراءات الحصول على بدل فاقد من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة تستغرق وقتا وبعد إدخال الحاسب الآلي في منظومة عمل الإدارة أصبحت هناك قاعدة بيانات للمواليد والوفيات بمجرد حضور صاحب الشأن، وخلال دقائق تصدر شهادة الميلاد أو الوفاة وبمجرد تقديم ما يثبت صفته وبيان المستند الذي يرغب في إصداره.



هل يوجد تعاون بين الإدارة والوزارات الأخرى بالدولة؟



٭ نظرا لكون اختصاص ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات هي الجهة التي يتم من خلالها تسجيل واقعات الولادة والوفاة بجميع أنحاء الكويت، وكذلك واقعات الولادة والوفاة للمواطنين الكويتيين، لذا فإن التنسيق بينها وبين الوزارات والهيئات العامة كالتخطيط والعدل والداخلية وهيئة المعلومات المدنية والتأمينات الاجتماعية وغيرها من مؤسسات الدولة دائم ويتم بشكل متواصل من خلال طلب احصائيات او بيانات عن المواليد والوفيات عن سنوات محددة ولفئة معينة.



تعاون خليجي



ما محاور التعاون مع ادارات المواليد والوفيات بدول مجلس التعاون؟ وهل توجد لجنة خليجية لسجلات المواليد والوفيات؟



٭ هناك تنسيق كامل بين الكويت وأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تبادل المعلومات وطلب احصائيات بأعداد المواليد والوفيات بين الحين والآخر، وذلك عن طريق وزارة الخارجية وأشقائنا في مجلس التعاون.



الشهادة الممغنطة



ما الجديد بخصوص نظم المعلومات بسجلات المواليد والوفيات؟



٭ لعل إدخال الحاسب الآلي في أعمال الإدارة وإنشاء قاعدة بيانات للمواليد والوفيات قد احدث تقدما كبيرا في دقة وسرعة إنجاز المعاملات للمراجعين سواء عند السير في إجراءات تسجيل شهادات الميلاد أو الوفاة، أو عند طلب مستخرجات من شهادات الميلاد والوفاة فإن الأمر لا يستغرق سوى بعض دقائق ويتسلم صاحب الشأن المستند الذي يرغب في إصداره بأسرع وقت ومن دون أي تأخير وهذا الأمر يلمسه الجميع.



وإلى أين وصلت شهادة الميلاد الممغنطة؟



٭ فيما يتعلق بشهادات الميلاد الممغنطة، فهذا المشروع من المشروعات المستقبلية للوزارة، وسيرى النور قريبا، ان شاء الله، في منتصف العام ٢٠١٧، علما انه تم اعتماد نموذج شهادة الميلاد الممغنطة واهدينا «الأنباء» نسخة منها لعرضها على القراء، علما بأن شهادة الميلاد الممغنطة ستكون أكبر من حجم البطاقة المدنية بقليل وستشمل المواطنين والمقيمين، واصدارها يأتي تماشيا مع الخطة التنموية لوزارة الصحة وكذلك تطبيقا لقانون الطفل الذي ينص على أن كل طفل يولد يكون له ملف طبي إلكتروني، وتتم هذه الخطوة بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حيث ستوضع شريحة إلكترونية ممغنطة في شهادات الميلاد وستمنح للجميع في منتصف العام ٢٠١٧.



إجراءات سهلة



وما الجديد بخصوص شهادات الميلاد لفئة غير محددي الجنسية؟



٭ تتم إجراءات إصدار شهادات الميلاد لفئة غير محددي الجنسية وفقا لنصوص مواد القانون رقم 36 لسنة 69 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وفي ضوء ما نص عليه القرار الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 409/2010 الذي تضمن تسهيل إجراءات إصدار كل المستندات الرسمية لأبناء تلك الفئة وتقديم كل المزايا والخدمات في جميع المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية والرعاية الصحية والتعليمية، وقد كان لهذا القرار المردود الإيجابي لاسيما فيما يتعلق بإصدار عدد كبير من شهادات الميلاد والوفاة وهذا ما تؤكده الاحصائية التي تخص هذه الفئة.



توجد بالوزارة ادارة للسجلات الطبية ممثلة بالمركز الوطني للمعلومات الصحية.. فما أوجه التعاون بين ادارة المواليد والوفيات والمركز الوطني للمعلومات الصحية؟



٭ التنسيق بين إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات والمركز الوطني للمعلومات الصحية يتم من خلال الصورة المخصصة من بلاغ الولادة او الوفاة للمركز، حيث يتركز اختصاص المركز في تسجيل البيانات الصحية لواقعة الولادة والتي تشمل نوع المولود وعمر الوالدين ونوع الولادة وغيرها من البيانات الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لواقعة الوفاة من حيث التاريخ والسبب الطبي للوفاة وأي ملابسات أخرى تتعلق بواقعة الوفاة.



صعوبة التزوير



وما نسبة الأخطاء والتزوير في شهادات الميلاد والوفيات؟ وما الإجراءات القانونية للتعامل مع الأخطاء او التزوير؟



٭ الحمد لله شهادات الميلاد التي يتم إصدارها وتسلم للمراجعين لم يثبت حتى الآن تزوير او تحريف في بياناتها نظرا لما يوجد بها من وسائل الأمان والمواد الداخلة في تصنيعها، بحيث يصعب طمس او تحريف البيانات الواردة في شهادات الميلاد الأصلية التي يتم إصدارها.



الأحكام القضائية



كيف تعاملتم مع الأحكام القضائية التي صدرت ضد وزارة الصحة في القضايا المتعلقة بإصدار شهادات الميلاد والوفاة؟ وهل هناك احصائية او نسب بعددها سواء التي صدرت ضد الوزارة او لصالحها؟



٭ الأحكام القضائية النهائية لها حجيتها سواء صدرت لصالح الوزارة او في مواجهتها اذ يجب تنفيذها في ضوء ما جاء بمنطوق هذه الأحكام، حيث تقوم الوزارة بإجراءات التنفيذ دون تأخير، علما بأن الإحصاءات المرفقة تبين عدد القضايا المسجلة في عام 2016 وهي (835) قضية وصدر في تلك القضايا عدد 415 حكما قضائيا وغالبية هذه الأحكام لصالح الوزارة بنسبة اكثر من 98% ونسبة ضئيلة جدا من هذه الاحكام تم الطعن عليها ومنظورة امام المحاكم، وهناك قضايا أخرى لم يتم الفصل فيها حتى تاريخه.



الإجهاض والمواليد الموتى



كيف تتعاملون مع حاﻻت الإجهاض او المواليد الموتى؟



٭ اذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيصدر له بلاغ وفاة وتصريح دفن دون شهادة وفاة، ويثبت في خانة المتوفى عبارة «طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل»، اما اذا ولد المولود ميتا قبل الشهر السادس من الحمل فهذه حالة إجهاض فيصدر له تصريح دفن فقط.



كيف تسجلون المواليد مجهولي الأب؟ وما الإجراءات القانونية في مثل تلك الحاﻻت؟



٭ يتم تسجيل المواليد مجهولي الأب وكذلك المواليد مجهولي الوالدين، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باختيار الأسماء الوهمية بمعرفة جهات الاختصاص التابعة لوزارة الشؤون التي تشرف على رعاية هؤلاء الأطفال وتتم الإجراءات بإصدار بلاغ الولادة وفقا للبيانات الواردة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويجري القيد بسجلات المواليد ويؤشر في خانة الملاحظات تاريخ ورقم كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية ويتم إدخال كل البيانات بالحاسب الآلي وعليه يتم إصدار شهادة الميلاد.



هل توجد اقتراحات لتعديل قانون المواليد والوفيات؟



٭ في الوقت الحالي نصوص مواد قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 69 والقرارات والتعاميم ذات الصلة بأعمال الإدارة تنظم إجراءات إصدار شهادات الميلاد والوفاة وكيفية تعديل البيانات الواردة بها وربما مستقبلا اذا ما استحدثت حالات لم يرد بها نص في القانون ففي هذه الحالة، سيتم تقديم اقتراحات بالاضافة او التعديل في مواد القانون اذا ما استدعى الأمر ذلك.



قانون الطفلما انعكاسات قانون حقوق الطفل على عمل الإدارة؟



٭ بعد صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، حيث جاء في نصوص مواده تعديل في مدة التبليغ عن الولادة يجعلها واحدا وعشرين يوما من تاريخ الولادة بدلا من خمسة عشر يوما المنصوص عليهم في قانون رقم 36 لسنة 1969 وكما جاء في نص «م/5» من قانون حقوق الطفل: الحق لكل لطفل في ان يكون له اسم يميزه ووضعت ضوابط عند اختيار الاسم بعدم جواز ان يكون هذا الاسم له معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه، ومعنى ذلك انه يمتنع على ولي الأمر وكل من له الحق في تسمية المولود اختيار اسم يسبب إساءة إلى الطفل مستقبلا.



وماذا عن حاﻻت المواليد والوفيات التي تحدث خارج البلاد؟ وكيف تصدر الشهادات لتلك الحاﻻت؟



٭ نظم قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 1969 بوجوب التبليغ عن من يولد للكويتيين اثناء الإقامة او السفر خارج الكويت، حيث يتم تقديم شهادة الميلاد الصادرة من الخارج مرفقا بها المستندات اللازمة لإجراء القيد بسجلات المواليد وإصدار شهادة ميلاد كويتية، وكذلك الحال بالنسبة لحالات الوفاة التي تحدث خارج البلاد للمواطنين الكويتيين، اذ يتم تقديم شهادة الوفاة الصادرة من الخارج مرفقا بها المستندات اللازمة لإجراء القيد بسجلات الوفيات وإصدار شهادة وفاة كويتية.



وهل لديكم نظام للتدقيق والمراجعة القانونية لإصدار الشهادات؟



٭ بالتأكيد يوجد نظام للتدقيق والمراجعة عند إصدار شهادات الميلاد او الوفاة من الموظف المختص فلا يتم إصدار شهادة الميلاد او الوفاة الا بعد مراجعة بيانات البلاغ ومطابقة بياناته على بيانات المستندات المقدمة، وكذلك من رئيس القسم قبل إصدار شهادة الميلاد او الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.



ما خططكم المستقبلية لتطوير الإدارة؟ وكيف تحافظون على سلامة السجلات والمعلومات من اﻻختراق او العبث او التخريب؟



٭ نظرا لأهمية سجلات المواليد والوفيات لما تحتويه من بيانات لكل المواطنين الكويتيين والمقيمين الذين تمت ولادتهم في الكويت، فقد تم تصوير هذه السجلات «ميكروفيلميا» الى جانب انه يتم وبصفة دورية إعادة تجديد وتغليف هذه السجلات نظرا لأنه يتم التعامل اليومي بها من قبل الموظف المختص، وغير مسموح لأي موظف إجراء أي تعديل في بيانات قيد الميلاد او الوفاة إلا وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المواليد والوفيات او بناء على أحكام قضائية وتدوين هذه التعديلات في الخانة المخصصة بالسجل دون المساس بالبيانات الأولية التي تم تدوينها قبل التعديل ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.



ماذا عن احصائيات إنجازات الإدارة؟ ولماذا ﻻ تصدرون تقارير دورية عن إنجازاتها؟



٭ لعل تطوير العمل بالإدارة والمراكز الخارجية بإدخال الحاسب الآلي في منظومة العمل من خلال أرشفة وحفظ كل بيانات المواليد والوفيات سواء بالنسبة للمواطنين الكويتيين وكذلك للمقيمين، حيث يعتمد هذا المشروع على نقل كل المعلومات من سجلات ورقية إلى شبكة ضخمة من المعلومات عن المواليد والوفيات بحيث يسهل على الوزارة استرجاع هذه البيانات ومن خلال قاعدة البيانات يجري إصدار مستخرجات لشهادات الميلاد والوفاة خلال دقائق ويستطيع أصحاب الشأن تسلم المستند، حيث تصدر الإدارة كما هائلا من مستخرجات شهادات الميلاد والوفاة سنويا.



ونتيجة تعاظم التطور الذي حدث بالإدارة صدر القرار الوزاري رقم 243/2015 بإنشاء قسم نظم المعلومات ضمن الهيكل التنظيمي بالإدارة، حيث يختص هذا القسم بإدخال كل بيانات واقعات الولادة والوفاة التي تقع داخل الكويت وللمواطنين الكويتيين في الخارج، وكذلك الحفظ الإلكتروني لكل المستندات الخاصة لواقعات الولادة والوفاة ويتم حاليا، بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات إنشاء شبكة ربط على ان يتم تفعيل هذا الربط مستقبلا مع بعض وزارات الدولة ذات الصلة والاهتمام المشترك بشأن هذا الموضوع، ومن ثم فإن إصدار التقارير الدورية يتم من خلال تزويد الوزارات والهيئات العامة بالإحصاءات الدقيقة بأعداد المواليد والوفيات سواء كانت شهرية او سنوية.



حقوق الإنسان



تحدثت بعض تقارير حقوق الإنسان واللجنة الدولية لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عن تـأخر إصدار شهادات الميلاد للأطفال من فئة بدون؟.. فما رأيكم؟ وما إجراءاتكم بهذا الشأن؟



٭ هناك تنسيق وتعاون بين إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ولو نظرنا إلى ما تم إنجازه من شهادات ميلاد لأبناء تلك الفئة لعام 2015 يوضح كمية شهادات الميلاد والوفاة التي صدرت خلال العامين الماضي والحالي.



وهذا يدل على مدى إيجابية الوزارة في القيام بواجبها نحو تلك الفئة ولعل إحصائية العامين الماضي والحالي الوارد بيانها في بداية اللقاء وبلغة الأرقام هي التي تتحدث عن الصورة الحقيقية التي تدل على مدى اهتمام مؤسسات الدولة بحقوق هذه الفئة في ضوء القرار الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 409/2010 والذي تضمن تسهيل إجراءات إصدار كل المستندات الرسمية وتقديم كل المزايا والخدمات في جميع المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية والرعاية الصحية والتعليمية لأبناء تلك الفئة.



هل يمكن إصدار الشهادات عن طريق البوابة الإلكترونية؟ وما خطتكم بهذا الشأن؟٭



يتم حاليا التنسيق والتعاون بين إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات وإدارة نظم المعلومات لإنشاء شبكة ربط ليتم في المستقبل القريب الربط مع جميع وزارات الدولة ذات الاهتمام المشترك بشأن هذا الموضوع.



هل توجد أي موانع او قيود قانونية على تسجيل المواليد بأسماء معينة؟ وما الأسماء التي ﻻ تصدر بها الإدارة شهادات ميلاد بحكم القانون والضوابط؟



٭ جاء نص المادة 5 من القانون رقم 21 لعام 2015 بشأن حقوق الطفل صريحا «لكل طفل الحق في ان يكون له اسم يميزه ولا يجوز ان يكون الاسم له معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه.. إلخ».



ومعنى ذلك ان هناك ضوابط وليست قيود عند تسمية المولود عند إصدار شهادة الميلاد، بحيث لا يسبب للطفل مشاكل نفسية وحرجا له بين زملائه، لهذا صدر هذا القانون لحماية الطفل والمحافظة على حقوقه مع إصدار أول مستند له بعد ميلاده.



هل توجد لديكم إجراءات لإصدار شهادات الوفاة خلال أيام اﻻجازات والعطلات الرسمية وخارج أوقات الدوام الرسمي؟



٭ بالتأكيد حيث ان هناك الكثير من حالات التسفير للجثامين التي يرغب ذووهم في نقلهم للدفن خارج البلاد، وإزاء هذه الظروف الإنسانية فقد قامت وزارة الصحة بتكليف عدد من الموظفين بإدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات لإنهاء إجراءات إصدار شهادات الوفاة لتلك الحالات، ويتم ذلك في أيام الراحات والعطلات الرسمية.

لقطات من اللقاء

٭ اللغة العربية الرسمية: أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د.محمود العبدالهادي على أن اصدار شهادات الميلاد أو الوفاة يتم باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد، مشيرا الى انه لصاحب الشأن ترجمة شهادة الميلاد او الوفاة الى اللغة التي يرغب اليها.

٭ الرسوم المحصلة : أشار د.العبد الهادي إلى أن الرسوم التي يتم تحصيلها لإصدار مستخرجات شهادات الميلاد مقدارها ديناران، في حين أن الإصدار الأول لشهادات الميلاد يكون مجانا، ويتم فعلا استخدام طوابع الرسوم الإلكترونية بخلاف شهادات ميلاد سواقط القيد ومحدد الرسوم لها بخمسة دنانير.

٭ المستندات المطلوبة : قال د.العبدالهادي: تختص إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بإصدار شهادات الميلاد والوفاة، علما بان المستندات المطلوب تقديمها هي (عقد الزواج - بلاغ ولادة - مستندات الوالدين) مع مراعاة نص المادة (166) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984.

٭ نسبة التكويت 99.2% : أفاد د.العبدالهادي بأن عدد العاملين بإدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات التي تتبع قطاع الشؤون القانونية بوزارة الصحة بلغ 99 موظفا كويتيا وغير كويتي، حيث وصلت نسبة التكويت بالإدارة الى 99.2%.

باقة ورد وجهود مميزة

يستحق مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات راشد العازمي أجمل باقة ورد معطرة تقديرا لجهوده الملحوظة وعلى حسن استقباله للمراجعين وسعة صدره الطيبة، وتسهيله عليهم. وكذلك لسكرتير مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بوزارة الصحة عماد عبد الرزاق المرزوق على حسن تعامله مع المراجعين وبذل الجهد المتواصل والبناء في خدمتهم. وللباحث القانوني في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات محمد مثال العازمي على تعامله الراقي مع المراجعين، وجهوده الحثيثة في العمل وبشاشته الدائمة.

ولكبير اختصاصيي قانون في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات هشام الديب على جهوده المبذولة والحثيثة في خدمة المراجعين وحرصه على إنجاز العمل بأسرع ما يمكن.