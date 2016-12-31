السفير الذويخ: المهرجان «رسالة للظالمين في هذا العالم الذين يختفون خلف الظلام»

فودة: العلاقات المصرية - الكويتية عبر التاريخ «تعد نموذجاً مثالياً للعلاقات العربية»

راشد: المهرجان يأتي دعماً للسياحة المصرية وهذا ليس بغريب على الكويت

المسعود: دعم مصر في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والسياحية





شرم الشيخ - هناء السيد

أكد سفيرنا لدى مصر السفير محمد الذويخ مدى قوة وتجذر العلاقات الكويتية ـ المصرية، وذلك لما يربط بين البلدين الشقيقين من أواصر تاريخية وتعاون راسخ في مختلف المجالات.



جاء ذلك في كلمة للسفير الذويخ لدى افتتاح فعاليات مهرجان «كويت السلام- مصر المحبة» في مدينة شرم الشيخ السياحية تحت رعايته ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.



وأوضح السفير الذويخ في كلمته أن عنوان المهرجان «يعد إيضاحا للمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين بفضل حكمة ودعم قيادتهما الرشيدتين ممثلتين في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي».



وقال «من هذه المدينة الجميلة انطلقت مبادرات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بدعم ومساندة جمهورية مصر العربية الشقيقة».



وأشار الى مدينة شرم الشيخ التي تربط بين ثلاث قارات، وهي أوروبا وآسيا وافريقيا تعد «ايقونة» السياحة في العالم لما يتوافر لها من مستوى رفيع من بنى تحتية وخدمات فندقية وقدرتها على استيعاب نحو خمسة ملايين سائح سنويا.



وأعرب السفير الذويخ عن تطلعه الى ان يمثل هذا المهرجان «انطلاقة» للسياحة المصرية لتعود متعافية سالمة بفضل يقظة الأمن والخبرات المصرية، معتبرا المهرجان بمنزلة «رسالة للظالمين في هذا العالم الذين يختفون خلف الظلام».



وأعرب عن الشكر لمحافظ جنوب سيناء على رعاية المهرجان وكذلك لـ «مجموعة المستقبل» الكويتية التي تنظم المهرجان بالتعاون مع العديد من الجهات، وذلك كرسالة محبة وإخاء من الكويت الى مصر وشعبها.



من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة في كلمة مماثلة امتداد العلاقات المصرية الكويتية عبر التاريخ التي وصفها بأنها «تعد نموذجا مثاليا للعلاقات العربية» مستعرضا تاريخ العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.



وثمّن وقوف الكويت الى جانب مصر إبان عدوان 1967 وإرسالها قوات مسلحة لمساعدة مصر في تحرير سيناء، وكذلك وقوفها إلى جانب مصر بعد ثورة 30 يونيو.



وأكد الحرص على استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين من خلال «اتفاقية تآخي» بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن الكويتية بهدف خلق المزيد من التعاون في المجالات المختلفة.



من جانبه، أكد وزير السياحة المصري يحيى راشد على أهمية المهرجان الذي يأتي دعما للسياحة المصرية، وهذا ليس بغريب على الشقيقة الكويت ودعمها اللامحدود لمصر في ظل توجيهات صاحب السمو الأمير بدعم مصر في جميع المجالات وخاصة السياحية.



بدورها، ثمنت رئيس مهرجان «كويت السلام- مصر المحبة» أبرار المسعود جهود رئيس مجلس الوزراء المصري م.شريف إسماعيل ووزارة الدفاع وكل الوزارات والجهات المشاركة في المهرجان للدعم لإنجاح المهرجان، وأعربت خلال كلمتها التي ألقتها عن سعادتها بتواجدها على ارض السلام ووطن المحبة وقلب العروبة مصر.



وقالت ايمانا من بلدي الكويت بأهمية ومكانة مصر الحبيبة، نما بداخلي، ولا أبالغ ان قلت ليس بداخلي فقط بل بداخل العرب أجمع، ان مصر هي قلبنا وقلب كل العرب.



ومن هذا الحب لمصر انطلقت مبادرة «كويت السلام - مصر المحبة» في دورتها الأولى بمدينة السلام بشرم الشيخ حيث يقام المهرجان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري م. شريف اسماعيل وبمشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات في كلا البلدين والذي تنظمه مجموعة المستقبل الكويتية.



وأضافت المسعود ان مهرجان «كويت السلام - مصر المحبة» مبادرة فكرتها انطلقت تنفيذا واقتداء بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدعم مصر في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والسياحية وليعكس فكرا وبعد نظر وقراءة لطبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة والعزيزة مصر.



وأعلنت المسعود عن اطلاق مبادرة لإطلاق اسم صاحب السمو الامير قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد على أحد ميادين شرم الشيخ ولاقت الترحيب من محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ووجهت الشكر لرعاة المهرجان.



بدوره، اعرب الشيخ حمود العلي الصباح رئيس مجلس إدارة شركة الصباح رويالتي عن سعادته بتواجده على ارض مصر وانطلاق المهرجان الذي يمثل رسالة محبة وإخاء من الكويت إلى مصر، فمصر هي قلب الأمة العربية النابض، ومصر هي الحضارة والتاريخ.. وقيمة مصر في قلوب كل العرب.



وأضاف يسرني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي ولحكومة وشعب مصر العظيم على ما حظينا به من حسن استقبال.



وأكد أن أي مهرجان أو فاعلية تجمع بين مصر والكويت هي تجسيد لعمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات التي مثلت نموذجا متميزا ورائدا على جميع الأصعدة على مدار عقود طويلة، شهدت خلالها محطات مهمة ستبقى محفورة في سجل التاريخ وذاكرة الشعبين لعل اسماها مكانة وأغلاها ذكرى اختلاط دماء الشهداء من الشعبين الشقيقين في عدد من الحروب التي شهدها البلدان.



وأعرب عن سعادته، لإطلاق اسم صاحب السمو الأمير على أحد ميادين شرم الشيخ في مبادرة تجسد بجلاء وفاء جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا لتنطق بكل صدق ووضوح بما لصاحب السمو الأمير من مكانة خاصة في قلوب شعب مصر العظيم جميعا.



بدوره، طالب رجل الاعمال الكويتي جواد بوخمسين بأن يستمر المهرجان سنوات وسنوات لما شهده من تعزيز للعلاقات وحضور وتفاعل من المشاركين من البلدين الشقيقين.



وأقيم على هامش المهرجان معرض للجهات الكويتية والمصرية المشاركة ومن بينها وزارة الدفاع وتأتي مشاركتهم بتوجيهات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش وذلك تعزيزا للعلاقات المصرية ـ الكويتية وكذلك تضمن المعرض أجنحة لوزارة الإعلام والصندوق الكويتي للتنمية والمجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون وهيئة الاستثمار.



كما شارك عبدالله الحويلة مدير الخطوط الجوية الكويتية بالقاهرة بجناح الخطوط الجوية الكويتية بالمهرجان وقدمت مصممة الأزياء لولوة المطيري عرض «اليلوه».

رعاة المهرجان

الراعي البلاتيني

٭ الشركة العربية العقارية للاستثمار

٭ شركة الصباح رويالتي

٭ جامعه 6 أكتوبر وشركه كونكورد

الراعي الذهبي

٭ الصندوق الكويتي للتنمية

٭ شركة جرافيتي

الراعي الفضي

٭ الشركة الكويتية- المصرية العقارية

الراعي الإعلامي

٭ جريدة الأنباء الكويتية ومؤسسة الأهرام المصرية

٭ جريدة النهار الكويتية

٭ مؤسسة روز اليوسف المصرية

والعديد من الجهات المشاركة ومنها الشركة الكويتية للألبان كي دي كاو