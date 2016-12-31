نقل تحيات القيادة السياسية لقواتنا بالسعودية في ختام زيارته للمملكة

روح قتالية عالية وتأهب تام للقيام بالمهام العسكرية بكل كفاءة واقتدار

وزير الدفاع زار منطقتي العمليات الأولى والثانية واستمع لشرح عن دور ومهام القوات المشاركة





أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بما حققته القوات المسلحة الكويتية المشاركة في «إعادة الأمل» بجنوب المملكة العربية السعودية من نتائج مشرفة تعد مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي.

وأثنى ـ خلال تفقده القوات ـ على اليقظة والاستعداد التام للقيام بالمهام العسكرية بكل كفاءة واقتدار، لافتا الى الروح القتالية العالية التي يتمتعون بها، وشدد الشيخ محمد الخالد على وقوف ومساندة الكويت حكومة وشعبا لدعم المملكة ودول مجلس التعاون المشاركة في التحالف العربي ـ الإسلامي الموجه لإعادة الشرعية لليمن الشقيق، مؤكدا ان أمن المملكة ودول التعاون جزء لا يتجزأ من أمن الكويت، وقال: جميع امكاناتنا مسخرة لخدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وكان في استقباله بمنطقة العمليات الأولى قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله القفاري وضباط القوة البرية الكويتية المشاركة في عملية «إعادة الأمل».

وقد استمع الخالد إلى إيجاز قدمه الرائد عبدالله العجمي عن الدور والمهام والواجبات التي تقوم بها القوة البرية الكويتية المشاركة وعن النتائج التي حققتها القوة، حيث أعرب الخالد عن فخر واعتزاز الجيش الكويتي برجاله البواسل لما يقومون به من دور مهم ومشرف في أداء وتنفيذ واجباتهم الموكلة إليهم.

ثم توجه الخالد إلى منطقة العمليات الثانية وكان في استقباله قائد قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي اللواء الطيار ركن سليمان بن علي الفايز وضباط القوة الجوية الكويتية المشاركة في عمليه «إعادة الأمل».

حيث قدم العقيد الركن طيار فهد الخرينج إيجازا عن الأدوار المنوطة بالقوة المشاركة في العمليات الجوية وما هي طبيعة المهام القتالية التي يقومون بها لمساندة القوات السعودية الشقيقة.



وأشاد الخالد بالقدرات العالية والكفاءة التي يتمتع بها طيارو القوة الجوية الكويتية.

ووجه الخالد كلمة للقوات المشاركة نقل من خلالها تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتمنى لرجال الجيش الكويتي المشاركين في المملكة العربية السعودية الشقيقة أن تحفظهم عناية الرحمن والتوفيق والنجاح في إتمام مهامهم وواجباتهم في أداء واجبهم الوطني ومساندة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أثنى على ما حققته القوات المسلحة الكويتية من نتائج مشرفة تعد مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي، كما أشاد باليقظة والاستعداد والتأهب التام للقيام بالمهام العسكرية بكل كفاءة واقتدار، مشيدا بالروح القتالية العالية التي يتمتعون بها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية والإسلامية.

وكان الخالد قد عقد اجتماعا مع صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود بحثا فيه مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لاسيما المتعلقة في الجوانب العسكرية بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والتنسيق حول دعم أطر التعاون الأمني في مواجهة الأحداث التي تمر بها المنطقة.

وكان في وداع الخالد لدى مغادرته المملكة سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر ومساعد وزير الدفاع السعودي محمد العايش وعدد من كبار القيادات العسكرية.