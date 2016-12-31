افتتح السفير المصري ياسر عاطف يرافقه الملحق الثقافي د.نبيل بهجت معرض الفنان هشام عطية بمقر المكتب الثقافي وبحضور عدد كبير من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي.

وقال د. نبيل بهجت في تصريح: إن معرض الفنان هشام عطية يأتي في إطار الاهتمام بالفن والفنانين وحرص السفارة المصرية على إبراز إبداعات الفنانين المصريين المقيمين بالكويت الشقيقة من خلال عرض أعمالهم الفنية بصفة دائمة بما يعكس الامتداد الحضاري للفن التشكيلي المصري ومدى تفاعله مع معطيات العصور المختلفة.

وأوضح أن المعرض يمثل أسلوبا ذاتيا مبتكرا نمطا يعتمد على استحداث تداخلات لونية بكثافة أحيانا وشفافية أحيانا أخرى عن طريق بعض التقسيمات والحركات المدروسة.

وأشار إلى ان المعرض يضم خمسة عشر لوحة تنوعت موضوعاتها، فمنها ما يتناول أشكال البيوت الريفية القديمة بما تحمله من عبق تشكيلي وأخرى تتناول الحياة اليومية.