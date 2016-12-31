فرج ناصر

أكد وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع أنه أوصى بسرعة إنجاز طريق صباح الأحمد (المسمى بطريق 306) والذي يخدم مناطق مهمة جدا ويشتمل على جسور و3 خطوط في الاتجاهين.

كما أعطى المطوع توجيهاته للمسؤولين، خلال جولة تفقدية قام بها لمتابعة سير العمل في الطريق، بعمل طريق مؤقت حتى انتهاء العمل في الطريق الحديث كون الطريق القائم متهالكا وقديما وتم انتهاء عمره الافتراضي.

وأضاف المطوع أنه سيجتمع خلال الأسبوع المقبل مع هيئة الطرق والنقل البري لتحديد آلية نقل الاختصاصات من وزارة الأشغال إلى هيئة الاتصالات وذلك بالاتفاق بين القياديين في الجهتين. وأوضح أنه سيتم أيضا حسم منصب المدير العام للهيئة بشكل نهائي وذلك بعد شغور المنصب لفترة طويلة، بالإضافة إلى مناقشة أسباب استقالات أعضاء الهيئة مؤخرا والأسباب التي أدت إلى ذلك ومحاولة إيجاد الحلول لها او ترشيح أسماء جديدة لشغل مناصبهم بدلا منهم.

وكشف المطوع عن أن الفترة القادمة قد تشهد حركة تدوير وعملية تنقلات، مضيفا: لكن هذا الأمر سابق لأوانه، وآلية العمل بالوزارة حتى الآن تسير وفق ما نريد ولكن إذا استدعت الأمور ومصلحة العمل خلال الفترة القادمة فلكل حادث حديث.