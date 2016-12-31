أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل إنجازات إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال شهر نوفمبر من ( التفتيش على المحلات- غلق محلات – إرسال عينات للفحص المخبري – إزالة إعلانات) حيث بلغ إجمالي عدد الإعلانات التي تم رفعها 1935 وتحصيل رسوم بلغت 8620 دينارا كويتيا.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، ضيدان العدواني، بأنه تم رفع حالة الاستنفار بالإدارة وذلك بناء على توجيهات مباشرة لمديرة الفرع ببلدية المحافظة م. سامية العنزي بمتابعة المحلات والمطاعم والجمعيات التعاونية والمخازن وأماكن تداول الأغذية للتأكد من صحة وسلامة المواد التي تقدم للجمهور،مشيراً إلى أن تم تكثيف الحملات الميدانية على كافة المناطق التابعة للمحافظة من قبل مفتشي الإدارة والمراكز التابعة لها.

وتابع العدواني بالقول بأن الإدارة قامت بالكشف على 411 ، فيما بلغ إجمالي المخالفات التي تم تحريرها 184 مخالفة والصلح في 3 مخالفات، إلى جانب إرسال 466 عينة للفحص المخبري ، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية الفاسدة التي تم إتلافها 18 كيلو جراماً.

وأضاف العدواني بأن إجمالي الرسوم المحصلة بلغ إجماليها 8620 دينارا اشتملت على 8390 دينارا لشهادات التصدير والتي بلغ إجماليها 839 شهادة و12 طلب اتلاف برسوم بلغت 120 د.ك بالإضافة إلى 11 طلب فحص مخبري برسوم قدرت بــ110د.ك.

واختتم العدواني قائلا بأن عدد الإعلانات التي تم رفعها وإزالتها من الشوارع والميادين بلغت 1935 إعلانا ، فيما بلغ إجمالي المحلات التي تم مخالفتها 40 محلاً.